হোম > সারা দেশ > লালমনিরহাট

পাটগ্রামে ট্রেনে উঠতে গিয়ে ধাক্কায় যুবক নিহত

পাটগ্রাম (লালমনিরহাট) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

লালমনিরহাটের পাটগ্রামে লোকাল ট্রেনের ধাক্কায় মুন্না মিয়া (২২) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে উপজেলার রেলস্টেশনে বুড়িমারী থেকে ছেড়ে আসা ট্রেনে উঠতে গিয়ে ধাক্কা লেগে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মুন্না পাটগ্রাম পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের স্টেশনপাড়া এলাকার বস্ত্র ব্যবসায়ী খোকন মিয়ার ছেলে।

পাটগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার নুর আলম এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পাটগ্রাম রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ, পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, বৃহস্পতিবার সকাল সোয়া ৬টায় লালমনিরহাট যাওয়ার জন্য ট্রেনে উঠতে পাটগ্রাম রেলস্টেশনে রেললাইনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মুন্না। এ সময় বুড়িমারী রেলস্টেশন থেকে ছেড়ে আসা দিনাজপুরের পার্বতীপুরগামী ৪৫৬ নম্বর লোকাল ট্রেনটি পাটগ্রাম রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ধীরে ঢুকতে থাকে। ট্রেনটি না থামতেই ট্রেনে উঠতে থাকেন মুন্না। এতে ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ে যান তিনি। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে পাটগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে লালমনিরহাট রেলওয়ে থানার (জিআরপি) প্রদীপ কুমার সরকার বলেন, ‘ট্রেনের ধাক্কায় আহত যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পুলিশ তথ্য সংগ্রহ ও সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেবে।’

সম্পর্কিত

যারা থানা পোড়াল, তাদের বিরুদ্ধে বললে গরু চুরি মামলার আসামি করা হচ্ছে: রাঙ্গা

লালমনিরহাটে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ১৫

‘আপু’ বলায় খেপলেন ইউএনও

লালমনিরহাট-২ আসন: জনতা দলের শামীমের ২ কোটি টাকার বেশি ঋণ, পরিবারে সোনা ৫৫ ভরি

হাতীবান্ধা সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে যুবক আহত

৫টি সাজাসহ ২৩টি ওয়ারেন্টে সাবেক যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

কর্মবিরতিতে কার্যক্রম বন্ধ: মাসব্যাপী টিকাবঞ্চিত শিশুরা

লালমনিরহাটের ৩ আসন: জাপার দুর্গে বিভক্ত বিএনপি

অনুপ্রবেশকারী বিএসএফ সদস্যকে ফেরত দিল বিজিবি

অনুপ্রবেশের অভিযোগে বিএসএফ সদস্যকে আটক করল বিজিবি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা