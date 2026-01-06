হোম > সারা দেশ > লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরে ৪টি বসতঘরে আগুন, শিশুর মৃত্যু

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

লক্ষ্মীপুরে চারটি বসতঘরে আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে অগ্নিকাণ্ডে চারটি বসতঘর পুড়ে গেছে। এ সময় আগুনে দগ্ধ হয়ে চার মাসের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে রামগঞ্জ ফায়ার স্টেশনের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

আজ মঙ্গলবার উপজেলার নরিনপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শিশুর নাম আয়াত হোসেন। সে ওই এলাকার দুলাল হোসেনের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, আজ বিকেলে উপজেলার নরিনপুর এলাকায় দুলাল হোসেনের বসতঘরে আগুন জ্বলতে দেখে স্থানীয়রা। মুহূর্তে আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় দুলাল হোসেনের ঘরে থাকা তাঁর চার মাসের শিশু আয়াত হোসেন দগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যায়।

পুড়ে যায় দুলাল হোসেন, সিরাজ উদ্দিনসহ চারজনের বসতঘর। খবর পেয়ে রামগঞ্জ ফায়ার স্টেশনের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

এ বিষয়ে রামগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা মো. রেজাউল হক বলেন, খবর পেয়ে একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও চার মাসের শিশু আয়াত দগ্ধ হয়ে মারা যায়। তবে তিনটি ঘর সম্পূর্ণ ও একটি বসতঘর আংশিক পুড়ে যায়। শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

রামগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফিরোজ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, ‘অগ্নিকাণ্ডে চার মাসের শিশু আয়াত হোসেনের মৃত্যু হয়েছে। বিষয়টি মর্মান্তিক। তারপরও কী কারণে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, সে বিষয়ে তদন্ত চলছে।’

