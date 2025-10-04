হোম > সারা দেশ > লক্ষ্মীপুর

খাল থেকে হাত-পা বাধা রাজমিস্ত্রির লাশ উদ্ধার

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

খালে লাশ পাওয়ার খবর স্বজন ও স্থানীয়রা ভিড় করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুরের নিখোঁজের একদিন পর হাত পা বাধা অবস্থায় খাল থেকে ইউছুফ হোসেন নামে এক রাজমিস্ত্রির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার (৩ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে সদর উপজেলার দালাল বাজার-পালেরহাট সড়কের কোরালিয়া খাল থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত ইউছুফ সদর উপজেলার দক্ষিণ হামছাদী ইউনিয়নের পশ্চিম গৌপীনাথপুর গ্রামের হাবিব উল্যাহ হাজী বাড়ির আবুল কাশেমের ছেলে ও সদর উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা হুমায়ুন কবিরের ভগ্নিপতি। তিনি গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন।

নিহত ইউছুফের ছেলে মো. শাকিল জানান, তার বাবার সঙ্গে বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে বাড়ির সামনে শেষ কথা হয়। এরপর থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। দিনভর আত্নীয়-স্বজনসহ নানা স্থানে খোঁজাখুজি করা হলেও তার হদিস পাওয়া যায়নি। শুক্রবার রাতে কোরালিয়া খালে হাত-পা বাধা অবস্থায় লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয়রা। জমি নিয়ে চাচাদের সঙ্গে বিরোধকে কেন্দ্র করে এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে বলে মনে করছেন নিহতের ছেলে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আবদুল মোন্নাফ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদেন্তর জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এটি হত্যাকান্ড বলে প্রাথমিকভাবে ধারনা করা হচ্ছে।

