হোম > সারা দেশ > লক্ষ্মীপুর

পুরান ঢাকায় ভূমিকম্পে বাবা-ছেলের মৃত্যু, গ্রামের বাড়িতে মাতম

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

লক্ষ্মীপুরে আবদুর রহিম ও তাঁর ছেলে আবদুল আজিজের জানাজা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভূমিকম্পে পুরান ঢাকায় ইটের রেলিং ভেঙে নিহত আবদুর রহিম (৫৫) ও তাঁর ছেলে আবদুল আজিজ রিমনের (১৩) লক্ষ্মীপুরের বাড়িতে চলছে মাতম।

আজ শনিবার সকাল ৯টায় সদর উপজেলার আস সুন্নাহ মাদ্রাসা ও মসজিদ কমপ্লেক্সের মাঠে তাঁদের জানাজা হয়। পরে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ জানাজায় অংশ নেন।

এর আগে শনিবার ভোরে বাবা-ছেলের মরদেহ গ্রামের বাড়িতে পৌঁছালে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনেরা।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সদর উপজেলার বশিকপুর এলাকার বাসিন্দা আবদুর রহিম পুরান ঢাকায় স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে বসবাস করেন। সদরঘাটে ব্যবসা করতেন আবদুর রহিম। শুক্রবার সকালে ছেলেকে নিয়ে পুরান ঢাকায় বাজার করতে যান আবদুর রহিম। ভূমিকম্পে ইটের রেলিং ভেঙে পড়ে ঘটনাস্থলেই তাঁরা মারা যান। এই মর্মান্তিক মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নেওয়ার মতো নয়। দুজনকে হারিয়ে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়েছেন পরিবারের সদস্য ও স্বজনেরা।

সম্পর্কিত

বিএনপি নেতাকে হত্যা: মৃত্যুর আগে ১১ জনকে দায়ী করা ভিডিও ভাইরাল

লক্ষ্মীপুরে বিএনপি নেতা খুন: ছাত্রদল কর্মীসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা, ৩ জন কারাগারে

লক্ষ্মীপুরে বিএনপি নেতা খুন: ফেসবুকে ‘আউট’ লিখে পুলিশের নজরে ছাত্রদল কর্মী

লক্ষ্মীপুরে বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা

গুপ্ত রাজনীতির কর্মীরা মিলেমিশে গাড়িতে আগুন দেয়: এ্যানি

লক্ষ্মীপুরের ৬টি দোকান পুড়ে ছাই

লক্ষ্মীপুরের কমলনগর: উপজেলা প্রকৌশলী নিজেই ‘ঠিকাদার’

যুবদলের দুই নেতার নিয়ন্ত্রণে মেঘনায় চলছে মাছের পোনা ধ্বংসযজ্ঞ

রোগী সেজে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে চুরি, সাত নারী গ্রেপ্তার

অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থীর মাথার চুল কেটে দিলেন প্রধান শিক্ষক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা