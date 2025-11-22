পুরান ঢাকায় ভূমিকম্পে বাবা-ছেলের মৃত্যু, গ্রামের বাড়িতে মাতম

ভূমিকম্পে পুরান ঢাকায় ইটের রেলিং ভেঙে নিহত আবদুর রহিম (৫৫) ও তাঁর ছেলে আবদুল আজিজ রিমনের (১৩) লক্ষ্মীপুরের বাড়িতে চলছে মাতম।
আজ শনিবার সকাল ৯টায় সদর উপজেলার আস সুন্নাহ মাদ্রাসা ও মসজিদ কমপ্লেক্সের মাঠে তাঁদের জানাজা হয়। পরে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ জানাজায় অংশ নেন।
এর আগে শনিবার ভোরে বাবা-ছেলের মরদেহ গ্রামের বাড়িতে পৌঁছালে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনেরা।
স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সদর উপজেলার বশিকপুর এলাকার বাসিন্দা আবদুর রহিম পুরান ঢাকায় স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে বসবাস করেন। সদরঘাটে ব্যবসা করতেন আবদুর রহিম। শুক্রবার সকালে ছেলেকে নিয়ে পুরান ঢাকায় বাজার করতে যান আবদুর রহিম। ভূমিকম্পে ইটের রেলিং ভেঙে পড়ে ঘটনাস্থলেই তাঁরা মারা যান। এই মর্মান্তিক মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নেওয়ার মতো নয়। দুজনকে হারিয়ে বাক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছেন পরিবারের সদস্য ও স্বজনেরা।