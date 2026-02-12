হোম > সারা দেশ > লক্ষ্মীপুর

মানুষের দীর্ঘদিনের আশার প্রতিফলন হতে যাচ্ছে: এ্যানি

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

লামচরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দেন শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুর-৩ আসনের বিএনপির প্রার্থী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, মানুষের দীর্ঘদিনের আশার প্রতিফলন হতে যাচ্ছে। এই ভোটের জন্য দীর্ঘদিন আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হয়েছে। সেই কাঙ্ক্ষিত ভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ভোটের পরিবেশ খুবই ভালো রয়েছে। বিএনপির এই প্রার্থী জানান, যদি এভাবে ভোটের পরিবেশ থাকে, মানুষ উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিতে পারে। তাহলে শতভাগ বিজয়ের ব্যাপারে আশাবাদী তিনি।

আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকালে জেলা শহরের লামচরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দিয়ে এ্যানি এসব কথা বলেন।

অপর দিকে একই সময়ে একই আসনের জামায়াতের প্রার্থী ড. রেজাউল করিম চৌপল্লী কালীদাস উচ্চবিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে নিজের ভোট প্রদান করে বলেন, ভোটের পরিবেশ ভালো। বিজয়ের ব্যাপারে তিনিও আশাবাদী বলে জানিয়েছেন।

ব্যাপক নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে লক্ষ্মীপুরের চারটি আসনে ৪৯৬টি ভোটকেন্দ্রে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। একটানা চলবে বিকেলে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত। ভোটার উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। পুরুষের চেয়ে মহিলা ভোটারের উপস্থিতি অনেক বেশি দেখা গেছে।

জেলার চারটি আসনে বিএনপি-জামায়াত, এনসিপিসহ ২৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ভোটার সংখ্যা ১৬ লাখ ৩৭ হাজার ৯৫৬ জন।

