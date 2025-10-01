হোম > সারা দেশ > লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরে সাবেক এমপি নয়নের বাড়িতে তৃতীয় দফা আগুন

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

লক্ষ্মীপুরে সাবেক এমপি নয়নের বাড়িতে তৃতীয় দফা আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুরের সাবেক এমপি নুর উদ্দিন চৌধুরী নয়নের বাড়িতে তৃতীয় দফা আগুন দিয়েছে বিক্ষুব্ধ জনতা। আজ বুধবার বিকেলে শহরের উত্তর তেমুহনী এলাকার বাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন।

আওয়ামী লীগ নেতা নয়ন ৫ আগস্টের পর আত্মগোপন করেন। সম্প্রতি তিনি ভারতে অবস্থান করছেন এমন একটি ছবি প্রকাশ পায়। এত দিন বাড়িটি পরিত্যক্ত ছিল। তবে কিছুদিন ধরে গোপনে বাড়ির ভেতরে সংস্কার করা হচ্ছে। বিষয়টি লোকজনের নজরে আসার পর পুনরায় বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

তাদের অভিযোগ, জুলাই আন্দোলনে লক্ষ্মীপুরে চারজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সে মামলায় অন্যতম আসামি নুর উদ্দিন চৌধুরী নয়ন। অথচ গোপনে কে বা কারা তার বাড়িটি সংস্কার করছে। ছাত্র-জনতা বেঁচে থাকতে বাড়ি সংস্কার করার কোনো সুযোগ নেই।

এর আগে গত বছরের ৫ আগস্ট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নুর উদ্দিন চৌধুরী নয়নের এই বাড়িতে ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষুব্ধ জনতা। ওই সময় বাড়ির মূল্যবান জিনিসপত্র লুটপাট করা হয়। পরে শেখ হাসিনার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ৬ ফেব্রুয়ারি আবারও বাড়িটিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। সব শেষ আজ তৃতীয়বার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) রেজাউল হক বলেন, ‘আগুন দেওয়ার বিষয়টি জানা নেই। খবর নিচ্ছি। এ বিষয়ে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

