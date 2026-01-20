লক্ষ্মীপুরে ৩ চক্ষু হাসপাতাল সিলগালা

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে বিষয়ভিত্তিক চিকিৎসক না রেখে রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা ও লাইসেন্স না থাকায় ভিশন সেন্টার, রায়পুর চক্ষু হাসপাতাল এবং রায়পুর অন্ধ কল্যাণ চক্ষু হাসপাতাল সিলগালা করেছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ।
আজ মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুরে রায়পুর বাস টার্মিনাল এলাকায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠান তিনটিতে অভিযান পরিচালনা করেন লক্ষ্মীপুর জেলার সিভিল সার্জন মোহাম্মদ আবু হাসান শাহীন।
ওই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন রায়পুর সরকারি হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) মো. মামুনুর রশীদ পলাশসহ পুলিশ সদস্যরা।
এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে গেলে প্রতিষ্ঠানগুলোর কাউকে ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি।
সিভিল সার্জন সাংবাদিকদের জানান, লাইসেন্সবিহীন, বিনা অনুমতিতে ব্যবসা পরিচালনা ও চিকিৎসকের সহকারী হয়ে ‘ডাক্তার’ পদবি ব্যবহারের দায়ে চক্ষু হাসপাতাল নামের তিনটি প্রতিষ্ঠানকে সিলগালা করা হয়। অভিযান অব্যাহত থাকবে।