আদালতের স্থগিতাদেশ উপেক্ষা করে ৪ হাজার বিয়ে নিবন্ধন

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে আদালতের স্থগিতাদেশ উপেক্ষা করে এক যুগ ধরে প্রায় চার হাজার বিবাহ ও সহস্রাধিক তালাকনামা নিবন্ধন করেছেন নিকাহ রেজিস্ট্রার আবদুর রহমান। এতে জনগণের কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি সরকারের রাজস্বও ফাঁকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
জানা গেছে, তথ্য গোপন করে ২০১৩ সালের ১০ নভেম্বর চর কাদিরা ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে নিয়োগ পান আবদুর রহমান। কিন্তু তিনি ওই ইউনিয়নের বাসিন্দা নন, হাজিরহাট ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা। নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগ বিধিমালা ২০০৯ অনুযায়ী এ ধরনের তথ্য গোপন অসদাচরণ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
পরে চর কাদিরার সাবেক চেয়ারম্যান আশরাফ উদ্দিন রাজনসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা তাঁর নিয়োগ বাতিলের দাবি জানান। এরপর ওই ইউনিয়নের বাসিন্দা মোসলেহ উদ্দিনের রিট আবেদনের পর হাইকোর্ট ২০১৪ সালের ১৮ মে তাঁর নিয়োগের ওপর স্থগিতাদেশ দেন।
তবে ওই স্থগিতাদেশ গোপন রেখে আবদুর রহমান টানা এক যুগ ধরে বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন চালিয়ে আসছেন। এ সময়ে তিনি ৩৬টি বালামে প্রায় ৩৬০০ বিবাহ ও এক হাজার তালাক রেজিস্ট্রি করেছেন বলে জানা গেছে।
সম্প্রতি হাজিরহাট ইউনিয়নের শূন্য পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রেও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্র বলছে, রহস্যজনকভাবে জেলা রেজিস্ট্রারের সহযোগিতায় তিনি ওই দায়িত্ব পান। অভিযুক্ত আবদুর রহমান বলেন, স্থগিতাদেশ থাকার কথা তিনি জানতেন না। তবে এ বছরের ১৯ আগস্ট তিনি মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন বলে দাবি করেন।
এ বিষয়ে লক্ষ্মীপুর জেলা রেজিস্ট্রার সালাহ উদ্দিন বলেন, ‘স্থগিতাদেশ গোপন করে আবদুর রহমানের নিকাহ রেজিস্ট্রি করার অভিযোগ পেয়েছি। নিয়োগকালীন তথ্য গোপন ও অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত চলছে। আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’