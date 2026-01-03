হোম > সারা দেশ > লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরে ছোট ভাইকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ, তিন ভাই আটক

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

শোকার্ত স্বজনেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুরে জমি নিয়ে বিরোধে বড় ভাইদের বেধড়ক পিটুনির শিকার হয়ে তোফায়েল আহম্মদ (৪৫) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। এ ঘটনায় তিন ভাইকে আটক করা হয়েছে।

এর আগে গতকাল শুক্রবার পৌর শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাঞ্চানগর এলাকায় তোফায়েলকে দুই দফা মারধর করার ঘটনা ঘটে।

তোফায়েল বাঞ্চানগর এলাকার মৃত সৈয়দ আহম্মদের ছেলে।

এ ঘটনায় আটক ব্যক্তিরা হলেন তাহের আহমদ (৫৫), তাজল ইসলাম (৫০) ও নজির আহমদ (৪৭)

মৃতের পরিবারের বরাতে জানা গেছে, জমি নিয়ে ভাইদের সঙ্গে তোফায়েলের বিরোধ চলছিল। গতকাল শুক্রবার সকালে তোফায়েলের সঙ্গে তাঁর তিন ভাইয়ের ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে তাঁরা লাঠি দিয়ে বেধড়ক পেটায় তাঁকে। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসা শেষে বিকেলে বাড়ি ফেরার পথে আবারও তাঁকে মারধর করেন ভাইয়েরা। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে দ্বিতীয় দফায় সদর হাসপাতালে নেয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তিন ভাইকে আটক করে।

এ বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াহিদ পারভেজ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা প্রক্রিয়াধীন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত তিনজনকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদেরও গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

