হোম > সারা দেশ > লক্ষ্মীপুর

উঠান বৈঠক চলার সময় বিএনপি নেতার মৃত্যু

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

লক্ষ্মীপুরে মহিলা দলের উঠান বৈঠক চলার সময় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে হারুনুর রশিদ নামে স্থানীয় এক বিএনপি নেতার মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকালে লক্ষ্মীপুর পৌরসভার রাজীবপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

হারুনুর রশিদ সদর উপজেলার ৬ নম্বর বাংগাখাঁ ইউনিয়নের বিএনপির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং তিনি রাজীবপুর এলাকার ওয়াদুর রহমানের ছেলে।

জানা গেছে, জনসংযোগের অংশ হিসেবে মহিলা দলের বৈঠকে লক্ষ্মীপুর-৩ সদর আসনের বিএনপির প্রার্থী ও বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্ত্রী-সন্তানদের চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে পাশে দাঁড়ানো ছিলেন হারুন। হঠাৎ বুক ব্যথায় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরে তাঁকে সদর হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা অরূপ পাল এই মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেন।

হারুনুরের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি ও জেলা বিএনপির সদস্যসচিব সাহাবুদ্দিন সাবু ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সহসভাপতি ওয়াহিদ উদ্দিন চৌধুরী হ্যাপি ও পৌর বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম লিটন।

সম্পর্কিত

লক্ষ্মীপুরে জেএসডির জনসভায় আসার পথে হামলা-ভাঙচুর, গুলিবিদ্ধসহ আহত ১৫

লক্ষ্মীপুরে কবরস্থান থেকে ৫ রাইফেল ও একটি এলজি উদ্ধার

লক্ষ্মীপুরে ওয়ার্কশপে অস্ত্র তৈরির কারখানা, পিস্তল ও সরঞ্জাম উদ্ধার

লক্ষ্মীপুরে বিএনপি কর্মী খুন: প্রধান অভিযুক্ত যুবদল কর্মী ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার

লক্ষ্মীপুরে লঞ্চঘাটে চাঁদাবাজি: ছাত্রদল নেতাসহ ৩ জন গ্রেপ্তার

লক্ষ্মীপুরে যাত্রীবাহী বাসে আগুন

লক্ষ্মীপুরে বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা, যুবদল কর্মী পলাতক

পুরান ঢাকায় ভূমিকম্পে বাবা-ছেলের মৃত্যু, গ্রামের বাড়িতে মাতম

বিএনপি নেতাকে হত্যা: মৃত্যুর আগে ১১ জনকে দায়ী করা ভিডিও ভাইরাল

লক্ষ্মীপুরে বিএনপি নেতা খুন: ছাত্রদল কর্মীসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা, ৩ জন কারাগারে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা