হোম > সারা দেশ > কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া পৌরসভার সাবেক মেয়রসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

আনোয়ার আলী। ছবি: সংগৃহীত

কুষ্টিয়া পৌরসভার সাবেক মেয়র আনোয়ার আলীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে প্রায় সোয়া ৫ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মামলার অপর দুই আসামি হলেন পৌরসভার সাবেক নির্বাহী কর্মকর্তা কামাল উদ্দিন ও সাবেক হিসাবরক্ষক আবুল কালাম আজাদ।

আজ সোমবার (৯ জানুয়ারি) মামলাটি করেন দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয় কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক বিজন কুমার রায়।

আনোয়ার আলী কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তাঁর বয়স ৭৮ বছর। তিনি আওয়ামী লীগের প্রবীণ রাজনীতিবিদ।

মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, ২০০৪ সালের ২৬ জুলাই কুষ্টিয়া পৌরসভার সাবেক মেয়র (তৎকালীন চেয়ারম্যান) আনোয়ার আলী কোনো প্রকার রেকর্ডপত্র সংযুক্তি ও কোনো রেজল্যুশন না করে অগ্রণী ব্যাংকের থানাপাড়া শাখায় একক স্বাক্ষরে দরিদ্র তহবিল নামে একটি হিসাব খোলেন।

এ ছাড়া ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনো প্রকার রেকর্ডপত্র সংযুক্তি ও কোনো রেজল্যুশন না করে আবেদনকারীদের থেকে বিল্ডিংয়ের প্ল্যান অনুমোদন করতে সরকারি ফিয়ের অতিরিক্ত টাকা আদায় করেন।

পাশাপাশি বিভিন্ন লাইসেন্সের ফি অবৈধভাবে রশিদের মাধ্যমে আদায় করেন। এসব টাকা পৌরসভার ব্যাংক হিসাবে জমা করা হলেও পরে তা বিভিন্নভাবে খরচ দেখিয়ে আত্মসাৎ করা হয়।

এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, এভাবে প্রায় ৫ কোটি ২১ লাখ ৭ হাজার হাজার ৫৬৯ টাকা আত্মসাৎ করা হয়। এই অবৈধ প্রক্রিয়ায় সাবেক মেয়র আনোয়ার আলী ছাড়াও পৌরসভার সাবেক প্রধান নির্বাহী কামাল উদ্দিন এবং সাবেক হিসাবরক্ষক আবুল কালাম আজাদ জড়িত।

সহকারী পরিচালক বিজন কুমার রায় বলেন, মামলা হয়েছে। পরবর্তী ব্যবস্থা দ্রুতই নেওয়া হবে।

আনোয়ার আলী একাধিকবার কুষ্টিয়া পৌরসভায় চেয়ারম্যান ও মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট দেশের রাজনৈতিক পালাবদলের সময়ও তিনি কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র ছিলেন। পরে তাঁকে অপসারণ করা হয়। তাঁর ছেলে পারভেজ আনোয়ার তনু দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে অংশ নেন। একটি নাশকতা মামলায় ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার হয়ে তনুও কারাগারে আছেন।

সম্পর্কিত

একসঙ্গে পড়াশোনা, একই দুর্ঘটনায় পাশাপাশি কবরে তিন বন্ধু

কুষ্টিয়ায় সাবলেট বাসা থেকে মেডিকেল কলেজছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার-১ ও ৩: বিএনপি দুর্গ পুনরুদ্ধারে মরিয়া, বাধা জামায়াত

কুষ্টিয়া-১: বিএনপি-জামায়াত ও বিদ্রোহী প্রার্থী ঘিরে সমীকরণ জটিল

বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, দুই স্কুলছাত্র নিহত

কুষ্টিয়া কারাগারে হাজতির ‘আত্মহত্যা’

আমির হামজার ফেসবুক পেজ অপসারণ ক‌রেছে মেটা

কুষ্টিয়ায় অস্ত্র-গুলিসহ যুবক আটক

ইসলামি বিধানের কল্যাণের কথা তুলে ধরতে হবে: ইবি উপাচার্য

ককটেল তৈরির সময় আটক ২
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা