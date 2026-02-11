ভোটের আগে পদ্মার চর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

নির্বাচনের আগে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার পদ্মার চর এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ও দেশীয় ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ বুধবার ভোররাতে চিলমারী ইউনিয়নের পল্টির মোড় এলাকা থেকে এসব অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।
বিজিবি সূত্র জানায়, বাগোয়ান কে সি ভি এন মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্বাচনী বেজ ক্যাম্পের একটি টহল দল বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযানে মালিকবিহীন অবস্থায় একটি বিদেশি পিস্তল, একটি দেশীয় শুটারগান, তিনটি গুলি ও একটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া উদ্ধারকৃত দেশীয় অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে দুটি বড় রামদা, পাঁচটি ছোট রামদা, পাঁচটি হাঁসুয়া, একটি চাপাতি ও একটি ছুরি। উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ দৌলতপুর থানায় জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কুষ্টিয়া বিজিবির ৪৭ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি বলেন, ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিজিবি বদ্ধপরিকর। সীমান্ত এলাকা ও পদ্মার চরাঞ্চলের কেন্দ্রগুলোসহ সব ভোটকেন্দ্রে বিজিবির নজরদারি রয়েছে। এ ছাড়া অবৈধ অস্ত্র ও চোরাচালান রোধে টহল জোরদার করা হয়েছে।