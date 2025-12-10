হোম > সারা দেশ > কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জে কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে টমটম খাদে পড়ে চালকের মৃত্যু, আহত ৩

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ও ভৈরব সংবাদদাতা

ভৈরবে কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে টমটম খাদে পড়ে চালকের মৃত্যু। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে একটি বেওয়ারিশ কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে টমটমচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও তিন যাত্রী আহত হয়েছেন। আজ বুধবার উপজেলার বাঁশগাড়ি জিল্লুর রহমান স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আলামিন মিয়া (৩৬) জেলার কুলিয়ারচর উপজেলার ছয়সূতি ইউনিয়নের দাড়িয়াকান্দি উত্তরকান্দা গ্রামের পণ্ডিত মিয়ার ছেলে।

ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আতাউর রহমান আকদ এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, আজ বুধবার সকালে মালবোঝাই টমটম ওই সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ একটি বেওয়ারিশ কুকুর রাস্তার ওপর দিয়ে দৌড়ে আসে। কুকুরটিকে বাঁচাতে টমটমচালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারান এবং সেটি খাদে পড়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়।

এতে ঘটনাস্থলে চালক আলামিন মারা যান। এ সময় টমটমে থাকা আরও তিন যাত্রী লাফিয়ে বাঁচতে গিয়ে আহত হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে ওসি মোহাম্মদ আতাউর রহমান আকদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, সকাল ৯টার দিকে সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে টমটমচালকের লাশ উদ্ধার করি। ওয়াজ মাহফিলের ডেকোরেশনের মাল নিয়ে যাওয়ার পথে কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

সম্পর্কিত

ইটনায় সংঘর্ষে প্রাণ গেল যুবকের

দলীয় প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলে এককাট্টা বিএনপির পাঁচ নেতা

ইটনায় যুবদল নেতার বিরুদ্ধে তিন বাড়িতে হামলা-লুটপাট চালানোর অভিযোগ

খোঁপার ভাঁজে লুকানো ২ হাজার ইয়াবা, ভৈরবে নারী আটক

ভৈরবে গ্যাসের লিকেজ থেকে আগুন, ১০ শিশুসহ দগ্ধ ১৫

নারীকে বেধড়ক পিটিয়ে রাস্তায় ফেলে এল স্বামী, কামড়াল কুকুর

কিশোরগঞ্জে হকারদের হামলার প্রতিবাদে ব্যবসায়ীদের দোকানপাট বন্ধ

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা করলেন বরখাস্ত স্কুল সভাপতি

ইটনায় জমির বিরোধ নিয়ে সংঘর্ষে যুবক নিহত

কিশোরগঞ্জ: আ.লীগের ঘাঁটিতে নজর বিএনপির
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা