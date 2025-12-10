কিশোরগঞ্জে কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে টমটম খাদে পড়ে চালকের মৃত্যু, আহত ৩

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে একটি বেওয়ারিশ কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে টমটমচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও তিন যাত্রী আহত হয়েছেন। আজ বুধবার উপজেলার বাঁশগাড়ি জিল্লুর রহমান স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আলামিন মিয়া (৩৬) জেলার কুলিয়ারচর উপজেলার ছয়সূতি ইউনিয়নের দাড়িয়াকান্দি উত্তরকান্দা গ্রামের পণ্ডিত মিয়ার ছেলে।
ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আতাউর রহমান আকদ এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, আজ বুধবার সকালে মালবোঝাই টমটম ওই সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ একটি বেওয়ারিশ কুকুর রাস্তার ওপর দিয়ে দৌড়ে আসে। কুকুরটিকে বাঁচাতে টমটমচালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারান এবং সেটি খাদে পড়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়।
এতে ঘটনাস্থলে চালক আলামিন মারা যান। এ সময় টমটমে থাকা আরও তিন যাত্রী লাফিয়ে বাঁচতে গিয়ে আহত হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে।
এ বিষয়ে ওসি মোহাম্মদ আতাউর রহমান আকদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, সকাল ৯টার দিকে সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে টমটমচালকের লাশ উদ্ধার করি। ওয়াজ মাহফিলের ডেকোরেশনের মাল নিয়ে যাওয়ার পথে কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।