ইটনায় যুবদল নেতার বিরুদ্ধে তিন বাড়িতে হামলা-লুটপাট চালানোর অভিযোগ

কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলায় তিন বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট চালানোর অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় যুবদল নেতা সবু শেখের বিরুদ্ধে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার মৃগা ইউনিয়নের পূর্বহাটি গ্রামে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এতে শিশু-কিশোরসহ ২৫ জন আহত হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে ভুক্তভোগী পরিবারগুলো আজকের পত্রিকাকে জানায়, হামলা-লুটপাটের ঘটনায় তাদের নগদ ৫১ লাখ টাকা ও ১৭ ভরি স্বর্ণ লুট হয়েছে।
অভিযুক্ত সবু শেখ ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক।
জানা গেছে, পিপি স্কিমের ধান ওঠানো নিয়ে স্থানীয় যুবদল নেতা এমরাজুলের সঙ্গে গত শুক্রবার দুপুরে মৃগা বাজারে পিপি স্কিম পরিচালনাকারী নাসিরের কথা-কাটাকাটি হয়। এ ঘটনার জেরে গতকাল শনিবার রাতে এমরাজুলের পক্ষ নিয়ে যুবদল নেতা সবু শেখ, মারজান মেম্বার, হাফিজুল, তোফাজ্জল, সিরাজুল, মফিজসহ দেড় থেকে ২০০ লোক দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নাসিরের আত্মীয় আশরাফুল করিম টিটু, দেলোয়ার হোসেন ও লেলিনের বাড়িতে হামলা চালায়।
এ ঘটনায় আহতদের মধ্যে রয়েছেন, হামদু মিয়া (৫৪), নাসির মিয়া (৩২), পায়েল মিয়া (১৬), কুদ্দুস মিয়া (৬০), সাদ্দাম হোসেন (৩৫), তরিকুল ইসলাম (২৫), লাদেন মিয়া (২০), কবির মিয়া (৪০), মোখলেস মিয়া (৫৩), রাহুল মিয়া (১৮), সাপলে মিয়া (১৮), আবুল মিয়া (৪০), খাইরুল ইসলাম (৪৫), বাসিরুল মিয়া (১৮), আলমগীর মিয়া (৪০), জিলানগীর মিয়া (৩৫), মাহফুল মিয়া (১২) ও মুবারক মিয়া (১৬)। এঁদের মধ্যে গুরুতর আহত পাঁচজন সিলেট, হবিগঞ্জ, আজমিরীগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন।
আশরাফুল করিম টিটুর স্ত্রী মর্জিনা আক্তার বলেন, ‘আমাদের বাড়িতে প্রথম হামলা হয়। হামলাকারীরা আলমারি ভেঙে ৪১ লাখ টাকা ও সাত ভরি স্বর্ণের গয়না লুট করে নিয়ে যায়। বিদেশ গমন-ইচ্ছুকেরা এই ৪১ লাখ টাকা দিয়েছিল।’
ভুক্তভোগী দেলোয়ারের স্ত্রী দিপা বলেন, হামলার পর তাঁদের ঘর থেকে ১০ লাখ টাকা ও ১০ ভরি স্বর্ণ লুট হয়েছে।
আরেক ভুক্তভোগী লেলিনের স্ত্রী রাজবাহার বলেন, ‘আমরা গরিব মানুষ। শুধুমাত্র আত্মীয় হওয়ার কারণে আমার কুঁড়েঘরে হামলা হলো।’
মৃগা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ছাইকুল ইসলাম আবুল বলেন, ‘পিপি স্কিম নিয়েই এই গ্যাঞ্জাম। গতকাল শনিবারের জের ধরেই হামলার ঘটনা ঘটে। উকিল আজিজুলের বাড়ির লোকজন, সবু শেখ এরাই এই সব করছে।’
এদিকে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করে যুবদল নেতা সবু শেখ বলেন, ‘এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ওরা নিজেরাই নিজেদের বাড়িঘর ভাঙচুর করেছে। আমি এ ঘটনাই জড়িত নই।’
ইটনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আবুল হাসিম বলেন, দুই পক্ষের মধ্যে মারামারি ঘটনা ঘটেছে। দুই পক্ষকেই বলা হয়েছে অভিযোগ দেওয়ার জন্য।