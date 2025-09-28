হোম > সারা দেশ > কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জে ৪৫ বোতল বিদেশি মদসহ গ্রেপ্তার ৩

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জে ৪৫ বোতল বিদেশি মদসহ তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কিশোরগঞ্জ-ভৈরব আঞ্চলিক মহাসড়কের রশিদাবাদ ইউনিয়নের বেইলি ব্রিজ এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ময়মনসিংহের ধোবাউড়া থানার নেপোলিয়াপাড়ার আব্দুস সাত্তারের ছেলে তোফাজ্জল (২২), একই থানার বালিগাঁও গ্রামের সিরাজ আলীর ছেলে বাবুল ইসলাম (৫৫) ও ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট থানার গোপীনগর গ্রামের সামসু মিয়ার ছেলে নয়ন মিয়া (৪৫)।

পুলিশ জানায়, আজ রোববার দুপুরে কিশোরগঞ্জ-ভৈরব আঞ্চলিক মহাসড়কের বেইলি ব্রিজ এলাকায় পুলিশের একটি টিম চেকপোস্ট পরিচালনা করে। চেকপোস্ট রিচালনাকালে ময়মনসিংহ হালুয়াঘাট থেকে আসা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে থামতে বলে পুলিশ। অটোরিকশাটি তল্লাশির সময় যাত্রী বসার সিটের পেছন থেকে প্লাস্টিকের বস্তা এবং বাজারের হ্যান্ডব্যাগে রাখা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৪৫ বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার করে করা হয়।

কিশোরগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

