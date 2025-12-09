ইটনায় সংঘর্ষে প্রাণ গেল যুবকের

কিশোরগঞ্জের ইটনায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নাছির মিয়া (২৩) নামে এক যুবক প্রাণ হারিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। গতকাল সোমবারের এ সংঘর্ষের ঘটনায় আরও আরও ৪০ জন আহত হন।
পুলিশ ও স্থানীরা জানায়, উপজেলার মৃগা ইউনিয়নের গজারিয়াকান্দা এলাকার গাছের বাড়ি ও হাছুর বাড়ির লোকজনের মধ্যে রাস্তা ও জমি নিয়ে অনেক দিন ধরে বিরোধ চলছে। গতকাল বিকেলে দুই পক্ষ লাঠিসোঁটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায়। সংঘর্ষে গুরুতর আহত নাছিরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাতেই সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আজ দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
এ বিষয়ে ইটনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ আবুল হাসিম বলেন, গতকাল জমি-সংক্রান্ত বিরোধে দুই পক্ষের সংঘর্ষে প্রায় ৪০ আহত হন।
আজকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজন মারা গেছেন। এ বিষয়ে অভিযোগপ্রাপ্তি সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এলাকার পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।