বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগে বেঁধে নির্যাতন, গ্রেপ্তার ২

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগে প্রবাসীর স্ত্রী ও এক যুবককে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের রাতভর ঘরে আটকে নির্যাতনের পর সকালে আবারও বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে নির্যাতন করা হয়। ২১ সেপ্টেম্বর এ ঘটনার একাধিক ভিডিও ক্লিপ ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এ ঘটনায় মামলার পর দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে কটিয়াদী থানা-পুলিশ।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে এক নারী (২৮) ও এক যুবককে (২৯) পেটাচ্ছেন এলাকায় ‘হবি ডাকাত’ হিসেবে পরিচিত হাবিবুর রহমান (৬৫)। এ সময় চারপাশে ভিড় করে উৎসুক জনতা। হাবিবুর রহমান প্রথমে একটি কঞ্চি দিয়ে দুজনকে পেটানোর পর পাশ থেকে আরও একজন আরও তিনটি কঞ্চি এগিয়ে দেন। সেগুলো একসঙ্গে করে পেটাতে থাকেন হাবিবুর। এ সময় নির্যাতনের শিকার নারী-পুরুষকে চিৎকার করতে শোনা যায়। অবশ্য এর মধ্যে কারও কারও মারতে নিষেধ করার কথাও শোনা গেছে। তারপরেও থামেননি হাবিবুর। আরও একটি ভিডিও ক্লিপে দেখা গেছে, বেশ কয়েকটি কঞ্চি একসঙ্গে করে তাঁদের পেটাচ্ছেন কুলসুম নামের এক নারী।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাতে ওই নারী ও যুবককে স্বামীর বাড়ি থেকে আটক করেন দঁড়িচরিয়া কোনা গ্রামের লোকজন। পরে গত রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) সকালে বাড়ির সামনে বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে তাঁদের দুই হাত একসঙ্গে বেঁধে নির্যাতন চালান হাবিবুর, কুলসুমসহ (৪৫) কয়েকজন।
নির্যাতনের শিকার ওয়াহিদের বাবা মজলু মিয়া বলেন, ‘মানুষরে মানুষ এভাবে মারে কেমনে। আমি বিচার চাই।’
জানা যায়, ১০ বছর আগে কটিয়াদী পৌর এলাকায় এক যুবকের সঙ্গে বিয়ে হয় নির্যাতনের শিকার ওই নারীর। বিয়ের চার বছর পরে সৌদি আরবে পাড়ি জমান তাঁর স্বামী। পরে একই উপজেলার চারিয়া গ্রামের যুবক ওয়াহিদের সঙ্গে পরকীয়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের।
ভুক্তভোগী নারীর খালাতো ভাই বলেন, ‘পরিকল্পিতভাবে তাদের ওপর টর্চার করা হইছে। আমরা চাই যে যারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত, সবাইকে আইনের আওতায় এনে উপযুক্ত সাজা দেওয়া হোক।’
ভুক্তভোগী ওই নারীর অভিযোগ, ২০ সেপ্টেম্বর রাত ৩টার দিকে পরিকল্পিতভাবে তাঁর স্বামীর বসতে ঢুকে পড়ে আসামিরা। এ সময় তাঁর ঘর থেকে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার হাতিয়ে নেন তাঁরা। পরে তাঁর পাশের রুম থেকে তাঁর পূর্বপরিচিত এক যুবককে ডেকে এনে দুজনকে একসঙ্গে মারধর করা হয়। পরে আবার বাড়ির সামনে বিদ্যুতের খুঁটিতে তাঁদের একসঙ্গে বেঁধে নির্যাতন করে সেই ভিডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।
নির্যাতনের শিকার ওই নারী বর্তমানে কটিয়াদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কামুক্ত হলেও আরও কিছুদিন পর্যবেক্ষণে রাখা হবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সৈয়দ মো. শাহরিয়ার বলেন, ‘তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন ছিল। চোখের আঘাত এবং শরীরের অন্যান্য জায়গায় আঘাতের কথা চিন্তা করেই আমরা তাঁকে পর্যবেক্ষণের জন্য হাসপাতালে ভর্তি রেখেছি।’
পুলিশ জানায়, বিষয়টি নজরে আসার পরেই তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে কুলসুম ও বোরহান উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
কটিয়াদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তরিকুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে আমরা অভিযোগ নিই। অভিযোগ নিয়ে দ্রুত মামলা রেকর্ড করি। ওই দিনই অভিযান চালিয়ে মূল হোতাসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’