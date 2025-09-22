হোম > সারা দেশ > কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জে হেযবুত তাওহীদের বৈঠক পণ্ড করল পুলিশ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জে একটি রেস্তোরাঁয় হেযবুত তাওহীদের গোলটেবিল বৈঠক বন্ধের নির্দেশ দেয় পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রশাসনের অনুমতি নেই—অভিযোগ তুলে কিশোরগঞ্জে হেযবুত তাওহীদের আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠক বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে শহরের একটি রেস্তোরাঁয় সংগঠনটির বৈঠক শুরু হলে কিছুক্ষণ পর পুলিশ গিয়ে অনুষ্ঠান বন্ধের নির্দেশনা দেয়।

‘রাষ্ট্র সংস্কারের প্রস্তাবনা: তাওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা’ শীর্ষক বৈঠকের আয়োজন করেছিল হেযবুত তাওহীদের কিশোরগঞ্জ জেলা শাখা। সভার শুরুতে সংগঠনের জেলা সভাপতি সোহানুর রহমান হিমসেল স্বাগত বক্তব্য দেন। এরপর প্রধান অতিথি ঢাকা বিভাগের সভাপতি মাহবুব আলম মাহফুজ বক্তব্য দিচ্ছিলেন। ঠিক সে সময় সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বৈঠকে উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠান বন্ধের নির্দেশ দেন।

ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, জেলা প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া এ ধরনের সভা আয়োজন করা যায় না। আয়োজকেরা অনুমতি না নেওয়ায় আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে সভা বন্ধ রাখতে বলা হয়। অন্যদিকে, প্রধান অতিথি মাহবুব আলম মাহফুজ জানান, রাষ্ট্র সংস্কারের প্রস্তাব সরকারিভাবে আলোচনায় এসেছে বলেই এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। এ বিষয়ে অন্য জেলাতেও একই ধরনের বৈঠক হয়েছে এবং সেগুলোর জন্য প্রশাসনের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি তাঁদের। তবে পুলিশের অনড় অবস্থানে শেষ পর্যন্ত বৈঠকটি বন্ধ করে দেন আয়োজকেরা।

এ বিষয়ে সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘এটি একটি সভা হলেও অনুমতি ছাড়া এ ধরনের অনুষ্ঠান পরিচালনা করা যায় না। তাই তাঁদের সভা বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে এবং আয়োজকেরাও তা মেনে নিয়েছেন। এ পরিস্থিতিতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।’

