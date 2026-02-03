হোম > সারা দেশ > কিশোরগঞ্জ

ভৈরবে যৌথ বাহিনীর অভিযান, আটক ৯

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি 

আটক ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে সাজাপ্রাপ্ত এক আসামিসহ ৯ জনকে আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে চারজন মাদক কারবারি রয়েছেন।

গতকাল সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) রাতে শহরের পঞ্চবটী এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন শহরের পঞ্চবটী এলাকার মো. সবুজ মিয়া (৩০), মো. রবিন (৫২), মো. বাবুল মিয়া (৫৫) ও মো. শরিফ (৩০)। তাঁদের কাছ থেকে ৪০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ১২ হাজার টাকা।

এ ছাড়া সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করা হয়েছে মনিষা (১৮), চায়না বেগম (৬০), মো. উজ্জ্বল মিয়া (৩৩) ও মো. মুন্না মিয়া (২৭)। একই অভিযানে ভৈরবপুর গ্রামের পাঁচ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি মাসুম আলমকেও (৩৫) গ্রেপ্তার করা হয়।

ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান আখন্দ বলেন, আটক ব্যক্তিদের আজ মঙ্গলবার দুপুরে কিশোরগঞ্জ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

