বিকাশকর্মী নিখোঁজ, পথে দাঁড়াল পরিবার

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

বিকাশকর্মী ওমর ফারুকের সন্ধান পেতে মানববন্ধন করেছে তাঁর পরিবার ও এলাকাবাসী। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জে ওমর ফারুক নামের এক বিকাশকর্মীর সন্ধান পেতে মানববন্ধন করেছে তাঁর পরিবার ও এলাকাবাসী। তাঁর পরিবার বলছে, চার দিন ধরে নিখোঁজ ওমর ফারুক। জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে ওমর ফারুক অপহৃত হয়েছেন বলে সন্দেহ করছে তারা।

আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে জেলা শহরের আখড়া ব্রিজসংলগ্ন চত্বরে মানববন্ধন করে ওমর ফারুকের পরিবার।

ওমর ফারুক যশোদল ইউনিয়নের মধুনগর গ্রামের জসিম উদ্দিনের ছেলে (৩১)। তিনি কিশোরগঞ্জ শহরে বিকাশ অফিসে কাজ করতেন।

সাধারণ ডায়েরি সূত্রে জানা গেছে, গত রোববার (৫ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৯টায় বাসা থেকে বের হয়ে ওমর ফারুক বিকাশ অফিসে যান। অফিসে কিছু সময় অবস্থান করে সাড়ে ১০টার দিকে বের হয়ে যান। পরে তিনি বেলা ৩টা ৫০ মিনিটে বাসায় ফিরে আসেন এবং বিকেল ৪টা ২০ মিনিটে আবার নিজের অফিসের কাজে বের হন। কিন্তু রাত সাড়ে ৮টায় তাঁর অফিস থেকে ফোন করে পরিবারকে জানানো হয় যে, তিনি অফিসে উপস্থিত হননি। এর পর থেকে আর ওমর ফারুককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মানববন্ধনে ওমর ফারুকের ছোট ভাই মোশাররফ হোসেন রনি বলেন, ‘প্রথমত জানতাম আমার ভাই নিখোঁজ হয়েছে, কিন্তু গতকাল মঙ্গলবার রাত ৩টায় মুক্তিপণের দাবিতে একটা ফোনকল আসে। পরে তাদের আর কল আসেনি। আমাদের ধারণা, আমার ভাইকে অপহরণ করা হয়েছে। জমিসংক্রান্ত বিরোধের কারণে কনফার্ম ধারণা, আমার ভাইকে অপহরণ করা হয়েছে। থানায় বারবার শরণাপন্ন হলেও এটা-সেটা বুঝিয়ে আমাদের কার্যক্রমকে বিলম্বিত করে। আমি দ্রুত আমার ভাইয়ের খোঁজ চাই এবং যারা অপহরণ করেছে, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানাই।’

মানববন্ধনে ওমর ফারুকের মেয়ে ফারজানা বলে, ‘বাবা বাসা থেকে বের হওয়ার সময় বলেছিলাম মজা এনো। আমার বাবাকে ফিরিয়ে এনে দিন।’

ওমর ফারুকের স্ত্রী ফাহমিদা বলেন, ‘আমার দুটা বাচ্চা আছে। আপনারা আমার স্বামীর খোঁজ করে দিন।’

ওমর ফারুক। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিকাশ ডিস্ট্রিবিউটর এহতেশামুল হুদা মুনাব্বী বলেন, ‘ওমর ফারুক আমাদেরই কর্মী। অফিস থেকে প্রায় ৫ লাখ টাকা নিয়ে বের হয়। এর পর থেকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগবিচ্ছিন্ন। পুলিশও আমাদের কাছে তদন্তে এসেছিল। আমরা তদন্তে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করছি।’

কিশোরগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘ওমর ফারুক বিকাশে চাকরি করতেন। তিনি রেলস্টেশন এলাকা থেকে পৌনে ৫ লাখ ওঠান। এর পর থেকে ফারুকের ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়। অফিসেও যাননি। আমরা কাজ করছি। ওমর ফারুকের বাবা একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন। তদন্ত চলমান। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

