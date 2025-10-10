হোম > সারা দেশ > কিশোরগঞ্জ

অষ্টগ্রামে ডিসি সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

অষ্টগ্রাম (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে ডিসি সড়কের আশ্রম সেতুর পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, মৃত ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। আজ শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের কালীবাড়ি আশ্রম এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শুক্রবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা আশ্রম সেতুর পাশে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে অষ্টগ্রাম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।

পুলিশ প্রাথমিকভাবে মরদেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন খুঁজে পায়নি।

মৃত ব্যক্তির আনুমানিক বয়স ৪৫ বছর। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের তথ্যমতে, এই ব্যক্তিকে দীর্ঘদিন ধরে অষ্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যেত এবং তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন।

অষ্টগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রুহুল আমিন বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ কিশোরগঞ্জের মর্গে পাঠানো হচ্ছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

