হোম > সারা দেশ > কিশোরগঞ্জ

সড়ক দিয়ে গেলেন উপদেষ্টা, পর্দা টানিয়ে আবর্জনার স্তূপ আড়াল

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ও ভৈরব সংবাদদাতা

পর্দা টানিয়ে রাস্তার পাশে ময়লা-আবর্জনার স্তূপ আড়াল করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্ৰণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের আশুগঞ্জ-সরাইল পরিদর্শনে যেতে আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) সকালে ট্রেনযোগে ভৈরব রেলওয়ে স্টেশনে নামেন। সেখান থেকে তিনি সড়কপথে আশুগঞ্জ-সরাইল যান। উপদেষ্টার এ যাত্রাপথে পর্দা টানিয়ে রাস্তার পাশে ময়লার স্তূপ আড়াল করা হয়।

উপদেষ্টার আগমনকে ঘিরে কিশোরগঞ্জের ভৈরব রেলওয়ে স্টেশনের প্রধান সড়কের খানাখন্দের অংশে জরুরি ভিত্তিতে অস্থায়ী সংস্কার করা হয়। সড়কের পাশে ময়লা-আর্বজনার স্তূপ পর্দা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। উপদেষ্টার আগমন উপলক্ষে দুই দিন ধরে পরিষ্কার-পরিছন্নতার কাজ করে পৌরসভা।

আজ সকাল ৯টায় সরেজমিনে দেখা যায়, স্টেশন যাওয়ার প্রধান সড়কটির বিভিন্ন ভাঙা অংশে বালু ফেলে ভরাট, আশপাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কারসহ সড়কের পাশে রেলওয়ে ডোবায় দীর্ঘদিন ধরে পৌরসভা থেকে ফেলা ময়লা-আবর্জনার স্তূপ পর্দা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে এবং দুর্গন্ধ দূর করতে ব্লিচিং পাউডার ছিটানো হয়েছে।

এ বিষয়ে ভৈরব পৌরসভার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মকর্তা রুকন উদ্দিন বলেন, ‘আমরা সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা করি। কিন্তু আজ ভিভিআইপি আসছে বলে সড়কের পাশে গাছপালা কাটলাম এবং ময়লার জায়গাটি পর্দা টানিয়া ঢেকে দিলাম। এ ছাড়া ময়লা ফেলার জায়গাটি রেলওয়ের পুকুর, কিন্তু পৌরসভার ভেতর অন্য কোনো জায়গা না থাকায় এখানে বাসাবাড়ির ময়লা-আবর্জনা এনে ফেলতে হচ্ছে।’

ভৈরব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পৌর প্রশাসক শবনম শারমিন বলেন, পৌরসভার সৌন্দর্যবর্ধনে পর্দা টানানো হয়েছে। এতে জনদুর্ভোগ অনেকটা লাঘব হবে। পরে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

সম্পর্কিত

বিকাশকর্মী নিখোঁজ, পথে দাঁড়াল পরিবার

কিশোরগঞ্জে ৯৫৬৭৭৪ শিশুকে টাইফয়েড জ্বরের টিকা দেওয়া হবে

হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে জেলে নিহত

সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের ছোট বোনের মৃত্যু

সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজে ছাত্রদলের সভাপতি সাকিব, সাধারণ সম্পাদক বিরুনী

কিশোরগঞ্জে চাচাশ্বশুরকে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

কিশোরগঞ্জে হর্টিকালচারের উপপরিচালকের বিরুদ্ধে বাবুর্চির মামলা, তদন্তে সত্যতা মেলেনি

ভৈরবে মালবোঝাই পিকআপ ছিনতাইকালে ৩ যুবক আটক

কিশোরগঞ্জে ৪৫ বোতল বিদেশি মদসহ গ্রেপ্তার ৩

ধর্ষণ মামলার আসামি এএসপি, তদন্তে হস্তক্ষেপের অভিযোগ নারীর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা