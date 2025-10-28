খুলনায় দুই বাড়িতে গুলি চালিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি

খুলনা নগরীর দৌলতপুরের কার্তিক কূলে ও পশ্চিম পাড়ার খুঁটির ঘাট এলাকার দুটি বাড়িতে ফাঁকা গুলি চালিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে সন্ত্রাসীরা। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ১৫টি গুলির খোসা উদ্ধার করেছে।
আজ মঙ্গলবার ভোরে দুই বাড়িতে গুলি করা হয়। এর মধ্যে কুয়েট কর্মচারী হিটুর বাড়িতে ৬টি এবং ‘মাদক কারবারি’ কানা মেহেদির বাড়িতে ৯টি গুলি ছোড়ে সন্ত্রাসীরা। কে বা কারা এই গুলি ছুড়েছে, তা এখনো শনাক্ত করতে পারেনি প্রশাসন।
বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, চারটি মোটরসাইকেলে মাথায় হেলমেট পরিহিত বেশ কিছু যুবক বাড়ির প্রধান ফটকের একটু সামনে দাঁড়ায়। মোটরসাইকেল থেকে নেমে কয়েকজন প্রধান ফটক দিয়ে মহসিন লিটুর রুম লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। দুর্বৃত্তরা গুলি চালিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। ওই সময় লিটু ফজরের নামাজ আদায় করার জন্য পাশের মসজিদে ছিলেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিক ইসলাম বলেন, কুয়েটের কর্মচারী মহসিন লিটুর বাড়ি লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তরা গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে ৬টি গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া মেহেদির বাড়িতেও ৯টি গুলি করা হয়। এই ঘটনায় তদন্ত চলছে।