সুন্দরবনে মাসুম বাহিনীর ৬ সদস্য আটক, উদ্ধার হওয়া পর্যটকেরা সুস্থ

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 

সুন্দরবনে ভ্রমণে আসা পর্যটকদের অপহরণের ঘটনায় বনদস্যু মাসুম মৃধার নেতৃত্বাধীন বাহিনীর ছয় সদস্য আটক। ছবি: আজকের পত্রিকা

সুন্দরবনে ভ্রমণে আসা পর্যটকদের অপহরণের ঘটনায় বনদস্যু মাসুম মৃধার নেতৃত্বাধীন বাহিনীর ছয় সদস্যকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। একই অভিযানে অপহৃত দুই পর্যটক ও একটি রিসোর্টের মালিককে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সবাই সুস্থ রয়েছেন। এ ঘটনায় দাকোপ থানায় মামলা হয়েছে।

কোস্ট গার্ডের সমন্বয়ে নৌবাহিনী, পুলিশ ও র‍্যাবের যৌথ অভিযানে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ সাফল্য আসে। আজ সোমবার সকালে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এসব তথ্য জানান।

লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক জানান, গত শুক্রবার (২ জানুয়ারি) বেলা ৩টার দিকে সুন্দরবনের গোলকানন রিসোর্ট থেকে কাঠের বোটে করে কানুরখালসংলগ্ন এলাকায় ভ্রমণকালে পাঁচ পর্যটক, এক মাঝি, রিসোর্টের মালিকসহ সাতজনকে বনদস্যু মাসুম মৃধার নেতৃত্বাধীন একটি ডাকাত দল অপহরণ করে। পরে ডাকাতরা তিন পর্যটক ও মাঝিকে ছেড়ে দিলেও দুই পর্যটক এবং রিসোর্টের মালিককে জিম্মি করে অজ্ঞাতনামা স্থানে নিয়ে যায় এবং মুক্তিপণ দাবি করে। বিষয়টি জানার পর রিসোর্ট কর্তৃপক্ষ কোস্ট গার্ডকে অবহিত করে।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোস্ট গার্ড, নৌবাহিনী, পুলিশ ও র‍্যাবের সমন্বয়ে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় সাঁড়াশি অভিযান এবং গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করা হয় বলে জানান লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক। অভিযানের অংশ হিসেবে গত শনিবার (৩ জানুয়ারি )সুন্দরবনের গোলকানন রিসোর্টসংলগ্ন বিভিন্ন এলাকা থেকে ডাকাত মাসুমের সহযোগী কুদ্দুস হাওলাদার (৪৩), সালাম বক্স (২৪) ও মেহেদী হাসানকে (১৯) আটক করা হয়।

সিয়াম-উল-হক আরও জানান, পরদিন গতকাল রোববার সুন্দরবনের কৈলাশগঞ্জ এলাকা থেকে ডাকাত সহযোগী আলম মাতব্বরকে (৩৮) আটক করা হয়। একই দিনে খুলনার রূপসা থানার পালেরহাট এলাকা থেকে গোয়েন্দা নজরদারি ও লেনদেন অনুসরণ করে বিকাশের মাধ্যমে মুক্তিপণের টাকা উত্তোলনের সময় ডাকাত মাসুমের মা জয়নবী বিবি (৫৫) ও বিকাশ ব্যবসায়ী অয়ন কুণ্ডুকে (৩০) নগদ ৮১ হাজার ৪০০ টাকাসহ আটক করা হয়।

পরে গতকাল সন্ধ্যা ৭টার দিকে ড্রোন সার্ভিলেন্সের মাধ্যমে সুন্দরবনের গাজী ফিশারিজসংলগ্ন এলাকা থেকে জিম্মি থাকা দুই পর্যটক ও রিসোর্টের মালিককে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়। তবে ডাকাত দলের প্রধান মাসুম মৃধা এখনো পলাতক রয়েছেন। তাঁকে আটক করতে কোস্ট গার্ডের গোয়েন্দা নজরদারি ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

কোস্ট গার্ডের এই কর্মকর্তা আরও জানান, উদ্ধার হওয়া পর্যটকদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর এবং আটক ডাকাত সহযোগীদের থানায় সোপর্দ করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। সুন্দরবন ও উপকূলীয় অঞ্চলে পর্যটকসহ সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এ বিষয়ে দাকোপ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আতিকুর রহমান বলেন, অপহরণ ও মুক্তিপণের ঘটনায় গোলকানন রিসোর্টের মালিকের ছেলে সান্তনু বাছা বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা করেছেন। গ্রেপ্তার হওয়া আসামিদের রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

