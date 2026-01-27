খুলনার রূপসায় মাছ ব্যবসায়ীকে দুর্বৃত্তদের গুলি, এলাকায় আতঙ্ক

খুলনায় নগরে মামুন অর রশিদ ওরফে বাবু (৩৮) নামের এক যুবককে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে পূর্ব রূপসার মীনা বাড়ি মোড়ে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে বলে জানা গেছে।
মামুন অর রশিদকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি খুলনা সদর থানার নতুন বাজার এলাকার আবু বক্করের ছেলে। মামুন পেশায় মাছ ব্যবসায়ী।
রূপসা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আশরাফুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যুবক মামুন ঘটনার সময় পূর্ব রূপসার মীনা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। এ সময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাঁকে গুলি করে পালিয়ে যায়। গুলি তাঁর বাম কাঁধে বিদ্ধ হয়। স্থানীয় লোকজন শব্দ শুনে মামুনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।’
আশরাফুল আলম আরও বলেন, ‘আহত যুবক মাছ ব্যবসায়ী বলে জানা গেছে। তবে কী কারণে তাঁকে গুলি করা হয়েছে, তাৎক্ষণিক জানা যায়নি। জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে তাদের আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় এখনো থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়নি।’