কেশবপুরে বাবার ভ্যান চালাতে গিয়ে কিশোর নিহত

কেশবপুর (যশোর) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

যশোরের কেশবপুরে বাবার ব্যাটারিচালিত ভ্যান চালাতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় আরমান হোসেন (১৩) নামের এক কিশোর নিহত হয়েছে। এই ঘটনায় ভ্যানে থাকা রাজু হোসেন (১২) নামের আরেক কিশোর আহত হয়েছে।

শুক্রবার দুপুরে উপজেলার সুফলাকাটি ইউনিয়নের সারুটিয়া ঋষিপাড়ার মোড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আরমান ওই গ্রামের ভ্যানচালক জিয়াউর গাজীর ছেলে।

ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আজিজুর রহমান বলেন, আরমান বাড়ি থেকে ভ্যান নিয়ে বুড়ুলী গ্রামে চাচার বাড়িতে যাচ্ছিল। সঙ্গে ছিল রাজু হোসেন। সারুটিয়া ঋষিপাড়ার মোড়ে পৌঁছালে ভ্যানের সঙ্গে একটি ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ভ্যানের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই আরমান মারা যায়।

আহত রাজু হোসেনকে প্রথমে কেশবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

