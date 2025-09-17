হোম > সারা দেশ > খুলনা

সাজেকে পর্যটকবাহী গাড়ি খাদে পড়ে খুবি শিক্ষার্থী নিহত

খুবি প্রতিনিধি 

সাজেকে দুর্ঘটনাকবলিত জিপগাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাঙামাটির সাজেকে পর্যটকবাহী গাড়ি খাদে পড়ে রুবিনা আফসানা রিংকি নামের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও ১২ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। সাজেক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কানন সরকার মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহত শিক্ষার্থী খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের’ ২১ ব্যাচের শিক্ষার্থী। জানা গেছে, আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে শিক্ষাসফর শেষে ফেরার পথে সাজেকের শিজকছড়া-হাউজপাড়া এলাকায় শিক্ষার্থীদের বহন করা জিপ গাড়িটি খাদে পড়ে যায়। এতে গাড়িতে থাকা রিংকি নামের ওই শিক্ষার্থী নিহত হন।

দুর্ঘটনার পর সেনাবাহিনী, পুলিশ ও স্থানীয়রা হতাহতদের উদ্ধার করে। উদ্ধারের পর তাদের দীঘিনালা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হয়েছে বলে জানা গেছে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ৯ জন ছাত্রী ও ৩ জন ছাত্র।

সম্পর্কিত

বাগেরহাটে দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও

খুলনা জেলা বিএনপির সদস্যসচিবের বাড়িতে হামলা, গুলি

৫ কন্যার মায়ের জন্য ছেলে নবজাতক চুরি, দাবি গ্রেপ্তার নারীর

সুন্দরবনে ১০৩ কেজি হরিণের মাংসসহ এক শিকারি আটক

যশোরে বাস-পিকআপ মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ১

খুলনায় হোটেলকক্ষ থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

ডিবি হারুনের ভয় দেখিয়ে ১৬ কোটি আত্মসাৎ, ব্যবসায়ীর মামলা

কারা মহাপরিদর্শকের বিরুদ্ধে ৫ কোটি টাকার মানহানির মামলা

ভোমরা বন্দরে সাবেক এমপি ননী গোপালের ছেলে গ্রেপ্তার

এসপি হিসেবে গৌতম কুমারকে চুয়াডাঙ্গায় পদায়ন প্রত্যাহারের দাবি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা