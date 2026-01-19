হোম > সারা দেশ > খুলনা

এনসিপি পরিচয়ে আ.লীগ নেতার খোঁজে গিয়ে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি, আটক ৩

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা

খুলনায় এনসিপি পরিচয়ে চাঁদা দাবির অভিযোগে তিনজন আটক। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতার পরিচয় দিয়ে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগে তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ সোমবার নগরীর সোনাডাঙ্গা নেসার উদ্দিন সড়কের একটি বাড়ি থেকে তাঁদের আটক করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

আটক ব্যক্তিরা হলেন মেহেদী হাসান মিরাজ, আল নাঈম ও মিরাজ গাজী। তাঁদের মধ্যে মেহেদী হাসান মিরাজ নিজেকে এনসিপির জেলা শাখার সদস্য পরিচয় দেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নেসার উদ্দিন সড়কের বাসিন্দা শাহনাজ পারভীনের বাবা এস এম শফিকুল ইসলাম সানা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার জন্য কয়েক দিন আগে কয়রা থেকে খুলনায় আসেন।

আজ সোমবার দুপুরে তাঁর বাড়িতে আটক তিনজনের একজন এনসিপি নেতা পরিচয় দিয়ে বলেন এখানে আওয়ামী লীগের নেতা আত্মগোপনে আছেন। এ সময় তাঁরা শাহনাজ পারভীনের কাছে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। পরে কৌশলে তিনি সোনাডাঙ্গা থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে তাঁদের আটক করে নিয়ে যায়।

এ বিষয়ে সোনাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম জানান, ফোন পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে আটক করে থানা আনে। তিনজনের মধ্যে মেহেদী হাসান মিরাজ নিজেকে এনসিপি খুলনা জেলা শাখার সদস্য বলে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা সেখানে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছেন। সব তথ্য যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। ভুক্তভোগীরা অভিযোগ দিলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সম্পর্কিত

খুলনায় মুফতি আমির হামজার বিরুদ্ধে মামলা

খুলনার ৬ আসন: সর্বোচ্চ ব্যয় করবেন বিএনপির আলী আসগর লবী

দুর্যোগে বন্য প্রাণী রক্ষা করবে ‘টাইগার টিলা’

ঝিনাইদহে সেনাবাহিনীর টহলগাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ, আহত ৪ সেনাসদস্য

খুলনায় নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

‘গুহা’ থেকে অপহৃত ম্যানেজার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার

দ্বিতীয় জানাজা শেষে ডাবলুর দাফন, ‘হত্যার’ বিচারের দাবি পরিবার ও নেতাদের

খুলনায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত বিকুলের ভাড়া বাসা থেকে অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো ৭৪টি অবৈধ কয়লার চুল্লি

খুলনা সিআইডির সদর দপ্তরে অগ্নিকাণ্ড
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা