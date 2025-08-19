হোম > সারা দেশ > খুলনা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর

উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ফোন নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত

জীবননগর (চুয়াডাঙ্গা) প্রতিনিধি 

ব্যবহারকারী ইতিমধ্যে অ্যাপটির মাধ্যমে ১০ লাখেরও বেশি বার রক্তস্বল্পতা পরীক্ষা করেছেন। ছবি: নেচার

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার সব স্কুল-কলেজে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার উপজেলার আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভায় জীবননগর ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক জাহাঙ্গীর আলম স্কুল-কলেজে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত মোবাইল ফোন নিষিদ্ধের বিষয়ে প্রস্তাব দেন। পরে উপস্থিত সবাই এ বিষয়ে তাঁদের মতামত দেন।

সভায় সভাপতির বক্তব্যে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আল আমীন বলেন, ‘সম্প্রতি আমাদের পাশের উপজেলা মহেশপুরে স্কুল-কলেজে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কয়েক দিন আগে উপজেলার কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। গতকালের সভায় সবার মতামতের ভিত্তিতে এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ইউএনও আরও বলেন, ‘মোবাইল ফোন নিষিদ্ধের সিদ্ধান্তের রেজল্যুশন সব স্কুল-কলেজে পাঠানো হবে। আমরা বিষয়টি নিয়ে উপজেলার সব স্কুল-কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতিদের সঙ্গে বৈঠক করব। সবাই এগিয়ে এলে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ করা সম্ভব হবে।’

সভায় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দজাদী মাহবুবা মঞ্জুর মৌনা, জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন হোসেন বিশ্বাস, উপজেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি সাখাওয়াত হোসেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

ইবির ১৯ শিক্ষকসহ ৬১ জনকে শাস্তির সুপারিশ করে তদন্ত প্রতিবেদন

সুন্দরবনে ডিমেরচরে দুই হরিণশিকারি গ্রেপ্তার

মেহেরপুর সীমান্তে ৩৯ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর বিএসএফের

খুলনায় ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে মুক্তিপণ, ২ নারী গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক নেতার ওপর ছাত্রদলের হামলা

সাতক্ষীরায় স্কুলশিক্ষককে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে গ্রেপ্তার বিএনপি নেতা

স্কুল-কলেজে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত

‘চার আসন বহাল না রাখলে বাগেরহাটকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে’

ভরাটের ১০ দিন পরই কলেজের মাঠে হাঁটুপানি

দর্শনায় ইজিবাইকের ধাক্কায় নারীর মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা