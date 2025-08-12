যশোরে ইলিশ ও পেঁয়াজের বাজার নিয়ন্ত্রণে যৌথ অভিযান

যশোরে বাজারে যৌথ অভিযান চালিয়েছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। এ সময় ইলিশ ও পেঁয়াজের বাজার মনিটরিং ও একটি জর্দা ফ্যাক্টরিতে জরিমানা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে যশোর শহরের বড়বাজারে এই অভিযান চালানো হয়।
অভিযানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তর যশোরের সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা কিশোর কুমার সাহা ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর যশোরের সহকারী পরিচালক সেলিমুজ্জামান।
সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা কিশোর কুমার সাহা জানান, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর যৌথভাবে পেঁয়াজের বাজার ও ইলিশ মাছের বাজারে মনিটরিং অভিযান চালায়। এ সময় পেঁয়াজ ও ইলিশ মাছ ব্যবসায়ীদের বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়। একই সঙ্গে রসিদ ছাড়া কোনো প্রকার ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়। এ ছাড়া সব আড়তদারকে আগামী বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুর আড়াইটায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।
এদিকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর যশোরের সহকারী পরিচালক সেলিমুজ্জামান জানিয়েছেন, আজ যশোরের বকচর এলাকায় মা জর্দা কেমিক্যাল ওয়ার্কসে (জর্দা ফ্যাক্টরি) তদারকিমূলক অভিযান চালানো হয়। অভিযানে প্রতিষ্ঠানটির মালিককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৩৭ ধারায় ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।