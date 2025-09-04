হোম > সারা দেশ > খুলনা

খুলনায় স্বামীর দায়ের কোপে স্ত্রীর মৃত্যু

খুলনা প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

পারিবারিক কলহের জেরে স্বামীর দায়ের কোপে স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গৃহবধূ মারা যান।

নিহত গৃহবধূ রূপসা উপজেলার যুগীহাটি এলাকার বাসিন্দা পলাশ শেখের স্ত্রী পারভীন বেগম।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানা গেছে, আজ দুপুর পৌনে ১২টার দিকে পারিবারিক কলহের জেরে স্বামী পলাশের সঙ্গে স্ত্রী পারভীন বেগমের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে পলাশ হাতে থাকা দা দিয়ে স্ত্রীকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। পরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে বেলা সোয়া ৩টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর রহমান বলেন, ঘটনা জানার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঘাতককে গ্রেপ্তারে অভিযান চালানো হবে।

সম্পর্কিত

বুলু আত্মহত্যা করেছেন—দাবি পুলিশের, নেপথ্যের কারণ জানতে চান সাংবাদিকেরা

যশোরের দুঃখ ভবদহের জলাবদ্ধতা নিরসনে ৫ দফা দাবি

রাতে বাগ্‌বিতণ্ডা, সকালে মিলল ঝুলন্ত লাশ

সাতক্ষীরায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী মাসুদ রানা ওরফে কোপা মাসুদ দুই সহযোগীসহ গ্রেপ্তার

খুবিতে দুই দিনব্যাপী চাকরি মেলা শুরু শনিবার

খুলনায় শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, কিশোর গ্রেপ্তার

খুলনায় জাতীয় পার্টির অফিসে ফের হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার মামলায় আশ্রমের ধর্মগুরু কারাগারে, কমছে ভক্তের সংখ্যা

খুলনায় ৮ দফা দাবিতে পাটকল শ্রমিকদের অবস্থান কর্মসূচি

স্কুলমাঠে খেলার সময় ডাম্প ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল শিক্ষার্থীর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা