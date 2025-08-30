হোম > সারা দেশ > খুলনা

খুলনায় জাপা কার্যালয়ে হামলার চেষ্টা, পুলিশের লাঠিপেটায় ২০ নেতা-কর্মী আহতের দাবি

খুলনা প্রতিনিধি

খুলনায় জাতীয় পার্টি কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেন গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনায় জাতীয় পার্টি কার্যালয়ে হামলার চেষ্টা চালিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদ খুলনার নেতা-কর্মীরা। তবে পুলিশি তৎপরতায় তাঁরা কার্যালয়ের ভেতরে প্রবেশ করতে পারেননি। বিক্ষোভকারীরা প্রধান ফটকের সাইন বোর্ড ভেঙে দেন। তখন পুলিশ লাঠিপেটা করে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

আজ শনিবার বিকেল ৫টায় নগরীর ডাকবাংলো মোড়ের জাতীয় পার্টির জেলা ও মহানগর কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। গণঅধিকার পরিষদের দাবি, পুলিশের সঙ্গে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও লাঠিপেটায় তাদের ১৫-২০ জন নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন।

জাতীয় পার্টির খুলনা জেলা যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান আলী সাজু বলেন, ‘আজ সারা দিন জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীরা অফিসেই অবস্থান করছিলেন। আসরের আজান হওয়ার কিছু সময় পর অধিকাংশ নেতা-কর্মী পাশের মসজিদে নামাজ পড়তে যান। এই সুযোগে ৫০-৬০ জনের গণঅধিকার পরিষদের একটি বিক্ষোভ মিছিল কার্যালয়ের সামনে এসে মারমুখী অবস্থান নেয়। তখন আমরা অফিস থেকে বেরিয়ে সামনের দুটি ফটকে তালা লাগিয়ে দিই। এ সময় বিক্ষোভকারীরা গেট ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে এবং ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এর মধ্যে একটি গেট ভেঙে ফেলতে পারলেও অপরটি ভেঙে প্রবেশ করতে পারেনি। সাইন বোর্ডটি ভেঙে দেয়। তখন পুলিশ তাদের লাঠিপেটা ও ধাওয়া করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।’

গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সহসম্পাদক এস কে রাশেদ বলেন, ‘মিছিল নিয়ে আমাদের ছেলেরা ডাকবাংলোর জাতীয় পার্টি অফিসের সামনে গেলে সেখানে অবস্থানরত জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মী ও পুলিশ তাদের ওপর হামলা চালায়। হামলায় গণঅধিকার পরিষদের অন্তত ১৫-২০ জন নেতা-কর্মী আহত হয়। তাদের বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।’ গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে তাঁরা বিক্ষোভ কর্মসূচি আয়োজন করেছিলেন বলে তিনি জানান।

এ বিষয়ে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের (কেএমপি) সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাওলাদার সানওয়ার হুসাইন মাসুম বলেন, ‘গণঅধিকার পরিষদের কিছু নেতা-কর্মী লাঠিসোঁটা নিয়ে মিছিল সহকারে ডাকবাংলার জাতীয় পার্টি অফিসের সামনে আসে। তারা সেখানে বিশৃঙ্খলা চালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয়। জাতীয় পার্টির অফিসের সাইন বোর্ডটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। তবে এখন পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।’

