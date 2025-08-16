হোম > সারা দেশ > খুলনা

নড়াইলে আধিপত্য বিস্তার ঘিরে সংঘর্ষ, নারীসহ আহত ৩০

নড়াইল প্রতিনিধি 

নড়াইল সদরে সংঘর্ষে আহত এক নারীকে খুলনায় পাঠানোর জন্য অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নড়াইল সদরে গ্রাম্য আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে নারীসহ অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছে।

আজ শনিবার সকালে বাঁশগ্রাম ইউনিয়নের চরশালিখা গ্রামে দক্ষিণপাড়ার আজিজার শেখ ও পশ্চিমপাড়ার মশিয়ার শেখের লোকজনের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় মীনা খানমকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকি আহত ব্যক্তিদের নড়াইল সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দীর্ঘদিন দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলে আসছে। দুই মাস আগে সংঘর্ষের ঘটনায় আজিজারের লোকজন এলাকাছাড়া হয়। পরে রাজনৈতিক ও সামাজিক হস্তক্ষেপে তারা চলতি মাসে এলাকায় ফিরে আসে।

এদিকে, ৯ আগস্ট সেনাবাহিনী ও জেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযানে নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ এবং মশিয়ারের পক্ষের একজনকে জরিমানা করা হয়। এরপর থেকে দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। এরই মধ্যে গতকাল শুক্রবার সকালে মশিয়ার পক্ষের মুরাদ শেখকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। এর জের ধরে শনিবার সকালে দুই পক্ষের লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে।

নড়াইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাজেদুল ইসলাম বলেন, সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

