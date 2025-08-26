কেশবপুরে জলাবদ্ধ খেত আর ইঁদুরের যন্ত্রণায় দিশেহারা কৃষক

যশোরের কেশবপুরে পানিতে তলিয়ে রয়েছে ধানখেত। তাই পুরোপুরি পাকার আগেই ধান তুলতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। পানির কারণে শ্রমিক দিয়ে খেত থেকে ধান কাটতে বাড়তি টাকা গুনতে হচ্ছে কৃষকের। এদিকে জমিতে ইঁদুর এসে ধান খেয়ে ফেলছে। আবার কেটে রাখা ফসলেও ইঁদুর আক্রমণ করছে। একদিকে পানিতে তলানো জমি, অন্যদিকে ইঁদুরের যন্ত্রণায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তাঁরা।
সরেজমিনে উপজেলার হাবাসপোল বিলে দেখা যায়, পানিতে ডুবে যাওয়া জমি থেকে ধান কাটছেন কৃষকেরা। ধান কাটার সময় কথা হয় কৃষক মফিজুর রহমানের সঙ্গে। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘এক একর জমিতে আউশ ধান রোপণ করেছিলাম। ধান পাকার মুহূর্তে খেতে পানি ঢুকে যায়। জলাবদ্ধতার মধ্যেও ইঁদুর আক্রমণ করে ধান কেটে দিচ্ছে। যে কারণে ধান পুরোপুরি পাকার আগেই কেটে নিতে হচ্ছে।’
একই বিলের কৃষক শওকত হোসেন বলেন, জমে থাকা পানি নষ্ট হয়ে গেছে। পানিতে নামলেই গা ও হাত-পা চুলকানো শুরু হয়ে যাচ্ছে। পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে শ্রমিকেরা ধান কাটতে চাচ্ছেন না। যে কারণে বাড়তি টাকা দিয়ে শ্রমিক নিতে হচ্ছে। অপর কৃষক আব্দুর রহমান বলেন, অধিকাংশ বিল জলাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। অপেক্ষাকৃত উঁচু ধানখেতে ইঁদুর হানা দিয়ে আধাপাকা ধান কেটে নষ্ট করে দিচ্ছে। এতে জলাবদ্ধতার পাশাপাশি ইঁদুরের আক্রমণে বিপাকে পড়েছেন তাঁরা।
এ ব্যাপারে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, মাঠ-ঘাট পানিতে জলাবদ্ধ থাকায় ইঁদুর যেখানে খাদ্য পাচ্ছে, সেখানেই হানা দিচ্ছে। এর জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টায় ইঁদুর দমন করতে হবে।