হোম > সারা দেশ > খুলনা

প্রাইভেট কারে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মেয়ের মৃত্যু, বাবা-মাসহ আহত তিন

মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি

দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া প্রাইভেট কার। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরের মনিরামপুরে কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাইভেট কারের আরোহী ইফা (১৩) নামে এক কিশোরী নিহত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে যশোর-চুকনগর সড়কের বিজয়রামপুর খইতলা নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মনিরামপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মিলন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

দুর্ঘটনায় প্রাইভেট কারের ভেতরে থাকা ফরহাদ হোসেন (৪০), তাঁর স্ত্রী স্বপ্নিল ইসলাম (৩৫) এবং কাভার্ড ভ্যানের চালক রুহুল আমিন আহত হন।

প্রাইভেট কারের হতাহতদের বাড়ি নড়াইল পৌরসভার চৌরাস্তা এলাকায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে এসআই মিলন বলেন, রাতে কেশবপুর এলাকা থেকে স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে প্রাইভেট কার চালিয়ে যশোরে ফিরছিলেন ফরহাদ। তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। রাত পৌনে ১১টার দিকে পরিবারটি বিজয়রামপুর খইতলা স্থানে পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ওপর প্রাইভেট কারটি আড়াআড়ি করে দাঁড় করিয়ে ফেলেন ফরহাদ। এ সময় পেছন থেকে আসা একটি কাভার্ড ভ্যান কারটিকে মাঝ বরাবর সজোরে ধাক্কা দেয়। ধাক্কায় কারটি রাস্তার পাশে উল্টে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে ভেতরে থাকা তিনজন আহত হন। একই সঙ্গে কাভার্ড ভ্যানের সামনের অংশ দুমড়ে গিয়ে আহত হন চালক রুহুল আমিন।

এসআই মিলন আরও বলেন, আহত চারজনকে উদ্ধার করে প্রথমে মনিরামপুর হাসপাতালে আনা হয়। পরে তাদের যশোর জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ইফাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এসআই মিলন বলেন, নিহত মেয়েটির বাবা-মা ও কাভার্ড ভ্যানের চালক ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। প্রাইভেট কার ও কাভার্ড ভ্যান আমাদের হেফাজতে আছে। এ ব্যাপারে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

ধারের ২০ টাকা নিয়ে কলহের জেরে প্রাণ গেল যুবকের, ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ

খুলনায় ফেরি-ট্রলারের সংঘর্ষ, এক কিশোর নিখোঁজ

যশোরে মামলায় বন্ধ ৮ সেতুর কাজ

ব্যয় বেড়ে দ্বিগুণ, কাজ শেষ হয়নি ৯ বছরেও

দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় ছাত্রদলের বহিষ্কৃত ২ নেতাসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

‘চোরাই মোবাইল বিক্রেতাকে ছেড়ে দেওয়ায়’ ২ পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার

যশোরে দুটি আসন পুনর্বহালের দাবিতে বিক্ষোভ, উপজেলা পরিষদের সামনে অবস্থান

দাবি আদায়ে আবারও আন্দোলনে কুয়েট শিক্ষক সমিতি, মানববন্ধন শিক্ষার্থীদেরও

কেব্‌ল শিল্পে নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের আহ্বান ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের

সাতক্ষীরায় পরীক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীর মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা