স্কুল-কলেজে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত

জীবননগর (চুয়াডাঙ্গা) প্রতিনিধি 

জীবননগরে আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার সকল স্কুল-কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত মোবাইল নিষিদ্ধের সিদ্ধান্তের নেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার উপজেলার আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভায় জীবননগর ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক জাহাঙ্গীর আলম স্কুল-কলেজে মাধ্যমিক পর্যায় মোবাইল ফোন নিষিদ্ধের বিষয়ে প্রস্তাব রাখেন। পরে সবাই উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে মতামত দেন।

সভায় সভাপতির বক্তব্যে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আল আমীন বলেন, ‘সম্প্রতি আমাদের পাশ্ববর্তী উপজেলা মহেশপুরে স্কুল-কলেজে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধের বিষয়ে নেওয়া হয়েছে। কয়েকদিন আগে উপজেলার কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। আজ সভায় সকলের মতামতের ভিত্তিতে এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মোবাইল নিষিদ্ধের সিদ্ধান্তের রেজুলেশন সকল স্কুল-কলেজে পাঠানো হবে। আমরা বিষয়টি নিয়ে উপজেলার সকল স্কুল-কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতিদের সঙ্গে বৈঠক করব। এ বিষয়ে সকলে এগিয়ে আসলে স্কুল-কলেজে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ করা সম্ভব হবে।’

এছাড়া সভায় জীবননগরে টানা বৃষ্টির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সংস্কার, মৌসুম কেন্দ্রিক নিদিষ্ট সারের সংকট সমাধানে ব্যবস্থা, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিংসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সভায় জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আল আমীনের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দজাদী মাহবুবা মঞ্জুর মৌনা, জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন হোসেন বিশ্বাস, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ, জীবননগর উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি সাখাওয়াত হোসেন, জীবননগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা জুয়েল শেখ, বিজিবি প্রতিনিধি মোস্তাফিজুর, জীবননগর প্রেসক্লাবের আহ্বায়ক মো. রিপন হোসেন, সাংবাদিক আল আমীন মোল্লা, ওমর ফারুক প্রমুখ।

