হোম > সারা দেশ > খুলনা

অভয়নগরে দুর্বৃত্তের গুলিতে যুবক আহত

খুলনা প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

যশোরের অভয়নগরে দুর্বৃত্তের গুলিতে শামীম শেখ (২০) নামের এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার এশার আজানের পরপর উপজেলার শুভরাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। বর্তমানে আহত যুবক খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গুলিবিদ্ধ শামীম শেখ অভয়নগর উপজেলার শুভরাড়া গ্রামের বাসিন্দা মহিদুল শেখের ছেলে।

গুলিবিদ্ধ শামীম শেখের ভাই ইরান জানান, এশার আজানের কিছুক্ষণ পর কয়েক যুবক তাঁর ভাইকে হত্যার উদ্দেশ্যে পরপর কয়েকটি গুলি ছোড়ে। একটি গুলি তাঁর মাথায় বিদ্ধ হয়। পরে এলাকাবাসী তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। তাঁর অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন।

অভয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কে এম রবিউল ইসলাম জানান, এক যুবককে লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তরা গুলি করেছে শুনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। যারা ঘটনাটি ঘটিয়েছে, তাদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

সম্পর্কিত

বৃষ্টির পানিতে ডুবে আছে ফসল, দিশেহারা কৃষক

খুলনায় শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, কিশোর গ্রেপ্তার

শার্শায় ১৫ বছরে ১৬০ হত্যা, রাজনৈতিকই বেশি

বিদ্যালয়ে নরসুন্দর ডেকে ছাত্রদের চুল কাটালেন প্রধান শিক্ষক

খুলনায় জাতীয় পার্টির অফিসে ফের হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার মামলায় আশ্রমের ধর্মগুরু কারাগারে, কমছে ভক্তের সংখ্যা

সড়ক দুর্ঘটনায় বিএনপির নেত্রী ফরিদা ইয়াসমিন আহত

কৃষকের আখের মূল্য ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পরিশোধ করা হবে: বিএসএফআইসির চেয়ারম্যান

খুলনায় ৮ দফা দাবিতে পাটকল শ্রমিকদের অবস্থান কর্মসূচি

পিএইচডি ভর্তিতে শর্ত শিথিলের দাবি ইবি ছাত্র ইউনিয়নের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা