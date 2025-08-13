হোম > সারা দেশ > খুলনা

যশোরে যুবলীগের কর্মীকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গলা কেটে হত্যা

­যশোর প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

যশোর সদরে রেজাউল ইসলাম নামে এক যুবলীগের কর্মীকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দিবাগত রাত ১২টার দিকে সদরের কাশিমপুর ইউনিয়নের দৌলতদিহি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রেজাউল ইসলাম ওই গ্রামের গোলাম তরফদারের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, রাত ১২টার দিকে দুর্বৃত্তরা রেজাউল ইসলামকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। এরপর তারা বাড়ির পাশেই তাকে গলা কেটে হত্যা করে মরদেহ ফেলে রাখে। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

এদিকে এই হত্যাকাণ্ডের পর থেকে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

যশোর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসনাত জানান, নিহত রেজাউল ইসলাম যুবলীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর নামে একাধিক মামলা রয়েছে। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

সম্পর্কিত

গাংনীতে বজ্রপাতে বাবার সামনে ছেলের মৃত্যু

গাংনীতে ঘরে ঘরে জ্বর-সর্দির রোগী, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

যশোরে ইলিশ ও পেঁয়াজের বাজার নিয়ন্ত্রণে যৌথ অভিযান

প্রত্যেক উপদেষ্টা আখের গোছাচ্ছেন: রাশেদ

পূর্ব সুন্দরবনে এক মাসে ৭০ জেলে আটক, ফাঁদসহ ১৪৮টি ট্রলার জব্দ

ডুমুরিয়ায় যাত্রীবাহী বাস থেকে ২ কোটি টাকার আইস উদ্ধার, আটক দুজন

সাধারণ সম্পাদককে মুখ বেঁধে নির্যাতন, সভাপতি বহিষ্কার

ছাত্রীকে যৌন সম্পর্কের ইঙ্গিত: খুবি শিক্ষকের ক্লাস বর্জন শিক্ষার্থীদের

বিলে মিলল চালকের লাশ, খোয়া গেছে অটোভ্যান

কুষ্টিয়ায় বিপৎসীমার ১ মিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পদ্মার পানি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা