হোম > সারা দেশ > খুলনা

দর্শনায় ইজিবাইকের ধাক্কায় নারীর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি­

প্রতীকী ছবি

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় দ্রুতগতির ইজিবাইকের ধাক্কায় মাছুরা খাতুন (৩০) নামের এক নারী মারা গেছেন। আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে আহত অবস্থায় মাছুরা খাতুনকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে আসার পরই তিনি মারা যান।

নিহত মাছুরা খাতুন চুয়াডাঙ্গা থানার কালুপোল গ্রামের মো. আজম আলীর স্ত্রী।

প্রত্যক্ষদর্শী কিরণগাছি গ্রামের ইউনুস আলী জানান, কিরণগাছি গ্রামের কফি হাউসের পাশ দিয়ে শিশুসন্তানকে নিয়ে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন মাছুরা খাতুন। এ সময় দ্রুতগতির একটি ইজিবাইক তাঁকে ধাক্কা দেয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে আসেন। ঘটনার পর ইজিবাইকের চালক পালিয়ে গেলেও ইজিবাইকটি জব্দ করে রেখেছেন গ্রামবাসী।

জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক আব্দুল কাদের জানান, পেটের ওপর দিয়ে চাকা চলে গেছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে রাজশাহী যাওয়ার প্রস্তুতিকালে সদর হাসপাতালে কিছুক্ষণ চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি মারা যান।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহীদ তিতুমীর বলেন, ‘ঘটনাটি আমি জেনেছি। তিনি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। এ ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।’

সম্পর্কিত

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

খুলনায় ব্যাংকে চুরির রহস্য উন্মোচন: এক হোতা গ্রেপ্তার, দেড় লাখ টাকা উদ্ধার

ভেজাল ওষুধ বিক্রির অভিযোগ, লাজ ফার্মাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা

মেয়েরা শাড়ি পরে এলেই ফুল মার্কস—খুবির সেই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে আরেক ছাত্রীর অভিযোগ

ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে আটকে ছিলেন নারী

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ‘বিরোধিতা করায়’ ইবির ১৯ শিক্ষককে শোকজ

পদ্মার চরে কিশোর ভ্যানচালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

তিন দিন ধরে বঙ্গোপসাগরে ভাসছিলেন আট জেলে

ফার্মেসি পোড়ানো মামলায় দুই দিনের রিমান্ডে সাবেক এমপি অপু

শার্শায় ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে যুবকের পুরুষাঙ্গ কাটলেন গৃহবধূ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা