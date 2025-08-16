খুলনায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

খুলনায় দুটি পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নারীসহ দুজন মারা গেছেন। আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে নগরীর লবণচরা থানাধীন হরিণটান গেট এবং দুপুর সোয়া ১২টার দিকে আড়ংঘাটা থানাধীন বিল পাবলা বিশ্বরোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। লাশ দুটি খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে।
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিরা হলেন সোনাডাঙ্গা থানাধীন লায়ন্স স্কুলসংলগ্ন এলাকার নাসিরউদ্দিন মিন্টুর ছেলে মোস্তাকিন সিরাজুল মিকু (২১) এবং বিল পাবলা এলাকার বাসিন্দা প্রসাদ বিশ্বাসের স্ত্রী মিনতি বিশ্বাস (৬০)
লবণচরা থানার ডিউটি অফিসার আবু জাফর বলেন, বেলা ১১টার দিকে দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেলে রূপসা থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন মোস্তাকিন সিরাজুল মিকু। লবণচরা থানাধীন হরিণটানা গেট-সংলগ্ন স্থানে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ওপর মোটরসাইকেল থেকে পড়ে যান মিকু। মাথায় আঘাত লেগে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
অপরদিকে হাসপাতাল সূত্র জানা গেছে, আজ দুপুর ১২টা ১০ মিনিটের দিকে রাস্তা পারাপারের সময়ে আড়ংঘাটা থানাধীন বিল পাবলা বিশ্বরোড এলাকায় একটি দ্রুতগতির মোটরসাইকেল মিনতি বিশ্বাসকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি মাথায় গুরুতর আঘাত পান।
স্থানীয় লোকজন মিনতি বিশ্বাসকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে বেলা পৌনে ১টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। বর্তমানে মিনতি বিশ্বাসের লাশ মর্গে রয়েছে।