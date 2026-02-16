হোম > সারা দেশ > খুলনা

খুলনায় ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

বটিয়াঘাটা (খুলনা) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

খুলনায় ট্রাকচাপায় মো. জাহাঙ্গীর আলম (৪৫) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সকাল আনুমানিক ৭টা ১০ মিনিটের দিকে মহানগরীর লবণচরা থানা এলাকায় রূপসা সেতুর পশ্চিম পাশের ঢালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত জাহাঙ্গীর বাগেরহাট জেলার সরুই এলাকার ৩৮ খানজাহান আলী সড়কের বাসিন্দা।

পারিবারিক সূত্র জানায়, আজ সকালে জাহাঙ্গীর তাঁর বড় ছেলেকে খুলনা রেলস্টেশনে পৌঁছে দিয়ে মোটরসাইকেলে বাগেরহাটের উদ্দেশে রওনা হন। রূপসা ব্রিজের পশ্চিম ঢালে পৌঁছালে একটি ট্রাক তাঁর মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।

লবণচরা থানার এসআই পীযূষ কান্তি বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

খুলনা অঞ্চল: বিএনপির বিভেদে জামায়াতের উত্থান

খুলনায় আ.লীগ কার্যালয়ে আগুন দিয়েছে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা

জনগণ মনে করে, মেকানিজম করে আমাদের হারানো হয়েছে: গোলাম পরওয়ার

খুলনায় দাঁড়িপাল্লায় ভোট দেওয়ায় জামায়াত সমর্থকের বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগ

ভোট পুনর্গণনার দাবি জামায়াতের পরাজিত প্রার্থী গোলাম পরোয়ারের

খুলনা বিভাগের ৩৬ আসনের ২৫টি জামায়াতের

নির্বাচনে হেরেছেন বিএনপির প্রার্থী রাশেদ খান

মেহেরপুরের দুটি আসনেই জামায়াত জোট প্রার্থী বিজয়ী

হেরে গেলেন জামায়াতের একমাত্র হিন্দু প্রার্থী

জামায়াতের সেক্রেটারি গোলাম পরওয়ার পরাজিত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা