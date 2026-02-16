খুলনায় ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

খুলনায় ট্রাকচাপায় মো. জাহাঙ্গীর আলম (৪৫) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সকাল আনুমানিক ৭টা ১০ মিনিটের দিকে মহানগরীর লবণচরা থানা এলাকায় রূপসা সেতুর পশ্চিম পাশের ঢালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত জাহাঙ্গীর বাগেরহাট জেলার সরুই এলাকার ৩৮ খানজাহান আলী সড়কের বাসিন্দা।
পারিবারিক সূত্র জানায়, আজ সকালে জাহাঙ্গীর তাঁর বড় ছেলেকে খুলনা রেলস্টেশনে পৌঁছে দিয়ে মোটরসাইকেলে বাগেরহাটের উদ্দেশে রওনা হন। রূপসা ব্রিজের পশ্চিম ঢালে পৌঁছালে একটি ট্রাক তাঁর মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।
লবণচরা থানার এসআই পীযূষ কান্তি বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো করা হয়েছে।