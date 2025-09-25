হোম > সারা দেশ > খুলনা

সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ফেরত আসা ১০ বাংলাদেশিকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে ফেরত আসা ১০ বাংলাদেশি। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে ফেরত আসা ১০ জন বাংলাদেশিকে আজ বৃহস্পতিবার সকালে সাতক্ষীরা সদর থানা থেকে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এর আগে বুধবার সন্ধ্যায় তলুইগাছা বিজিবি ক্যাম্পের নায়েব সুবেদার আবুল কাশেম ১০ জন বাংলাদেশিকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) কাছ থেকে বুঝে নেন। এরপর তিনি তাদের সাতক্ষীরা সদর থানায় সোপর্দ করেন।

ফেরত আসা ব্যক্তিরা হলো: সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার সোনাতলা পূর্বপাড়া গ্রামের পাপিয়া বেগম (৪৬) ও নেয়ামত আলী (৫১), তালা উপজেলার পাটকেলঘাটা গ্রামের শীলা আক্তার (২৬) এবং তাঁর ছেলে হাবিব মোল্লা (০৯) ও মেয়ে লাবিবা মোল্লা (০৪), খুলনার তেরখাদা এলাকার আবু মুসা (৩৬) এবং তাঁর স্ত্রী আফরোজ মোল্লা (৩৫) ও কন্যা রুকাইয়া খাতুন (০৫), গাইবান্ধার পৌয়াখালী গ্রামের মোসলেমা খাতুন (২১) ও তাঁর মেয়ে আনাবিয়া খাতুন (০২)।

সাতক্ষীরা ৩৩ বিজিবির তলুইগাছা ক্যাম্পের নায়েব সুবেদার মো. আবুল কাশেম জানান, বুধবার সন্ধ্যায় বিএসএফের আমুদিয়া কোম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর বিকাশ কুমার এই ১০ বাংলাদেশিকে তাঁর কাছে হস্তান্তর করেন। এরপর তিনি তাদের একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) মূলে সাতক্ষীরা সদর থানায় সোপর্দ করেন।

ফেরত আসা নেয়ামত আলী জানান, তাঁরা দীর্ঘ দিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিকের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন। সম্প্রতি ভারতে ধরপাকড় বেড়ে যাওয়ায় তাঁরা নিজ উদ্যোগে বিএসএফের কাছে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেন।

এ বিষয়ে সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিনুল হক বলেন, থানায় সোপর্দ করা ১০ জনকে যথাযথ যাচাই-বাছাই শেষে পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

