যশোর-বেনাপোল মহাসড়কে বাসের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

যশোরের শার্শা উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় আব্দুল হামিদ (৪০) নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেলে যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের শার্শা বাজারে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় নুর ইসলাম (৫৫) নামের আরেকজন আহত হন।
নিহত আব্দুল হামিদ শার্শা উপজেলার কন্যাদহ গ্রামের মৃত আব্দুস সাত্তারের ছেলে।
আব্দুল হামিদের ভাই আল আমিন বলেন, ভ্যানে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর ভাই। শার্শার বাজার এলাকায় পৌঁছালে বেনাপোল বন্দর থেকে ছেড়ে আসা ফেম পরিবহনের বাস পেছন থেকে ভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। এতে হামিদ ও নুর ইসলাম ছিটকে রাস্তায় পড়ে গুরুতর আহত হন।
স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে শার্শা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক আব্দুল হামিদকে মৃত ঘোষণা করেন। আর নুর ইসলামকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।
নাভারণ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রোকনুজ্জামান নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ঘাতক বাস জব্দ ও চালককে আটক করা হয়েছে।