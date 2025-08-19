হোম > সারা দেশ > খুলনা

মেহেরপুর সীমান্তে ৩৯ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর বিএসএফের

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি 

গাংনী সীমান্তে ফেরত আসা বাংলাদেশিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্তে ৩৯ বাংলাদেশিকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার কাজীপুর সীমান্তের ১৪৭ পিলার গণকবরের কাছে তাঁদের হস্তান্তর করা হয়।

হস্তান্তর করা বাংলাদেশিদের মধ্যে রয়েছেন অঞ্জনা রানী ঘোষ (৪৩), বিমল অধিকারী (৮৭), মালতি অধিকারী (৭৫), বর্ণা অধিকারী (৩০), রিয়া অধিকারী (৪), এস ডি বেলায়েত হোসেন (৩৫), হামিদা বেগম (২৯), ইব্রাহিম হোসেন (৪), তরুণ সেনা (৩৮), প্রভাতী সেনা (৩০), রুনা আক্তার, (২০), সাবিনা শেখ (৩২), শেফালী খাতুন (৪৩), লিটন মিয়া (৩৫), দুলালী খাতুন (৪৫), রমজান আলী (২৮), আরজু আহমেদ (৫০), জয়নাল হক (২৬), গোলাম মোস্তফা (২২), পারভেজ আহমেদ (৩২), ইমরান হোসেন (৩৪), আসাদুল ইসলাম (২৩) ও এমদাদুল হক (৫০)। তাঁদের বাড়ি বাংলাদেশের রংপুর, যশোর, ঠাকুরগাঁসহ বিভিন্ন জেলায়।

কাজীপুর বিজিবির (ভারপ্রাপ্ত) কোম্পানি কমান্ডার কাইয়ুম হোসেন জানান, ভারতের জেল থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ৩৯ জন ছাড়া পেয়েছেন। সেখান থেকে পুলিশের মাধ্যমে তাঁদের বিএসএফ কোম্পানি কমান্ডার এসি সুনীল কুমার ঘোষের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল ও কাজীপুর বিজিবির কাছে তাঁদের তুলে দেয় বিএসএফ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, বিএসএফ ৩৯ জন বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে। ফেরত আসা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

