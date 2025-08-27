খুলনায় স্বামীর মারধরে স্ত্রীর মৃত্যুর অভিযোগ

খুলনায় স্বামীর মারধরে চাঁদনী (২৫) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নগরীর সোনাডাঙ্গা থানার বয়রা ইসলামীয়া কলেজের পাশে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, রাজমিস্ত্রি মাসুদ ও তাঁর স্ত্রী চাঁদনী ইসলামীয়া কলেজ এলাকায় একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। এই দম্পতির মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াবিবাদ হতো। গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তাঁদের মধ্যে ফের কলহ হয়। মাসুদের মারধরে চাঁদনী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
চাঁদনীর ভাই হৃদয় জানান, ঘটনার সময় তিনি বোনের বাড়িতে ছিলেন। চাঁদনীকে মেরে আহত করার পর থেকে মাসুদ বাড়ি থেকে লাপাত্তা হয়ে যান।
গৃহবধূর মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে সোনাডাঙ্গা মডেল থানার উপপরিদর্শক আব্দুল হাই বলেন, চাঁদনীর ভাই হৃদয়ের কাছ থেকে স্বামী মাসুদ কয়েক দিন আগে ২০০ টাকা ধার নেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওই পাওনা টাকা চাইতে চাঁদনীর বাড়িতে যান হৃদয়। পাওনা টাকা চাওয়ামাত্র হাত দিয়ে মাসুদ তাঁর স্ত্রীর ডান চোয়ালে আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই চাঁদনীর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর থেকে স্বামী মাসুদ পলাতক রয়েছেন। লাশ উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে নেওয়া হয়েছে।