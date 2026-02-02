হোম > সারা দেশ > খুলনা

নড়াইলে জমির বিরোধে যুবক নিহত, আহত ২

নড়াইল প্রতিনিধি 

নড়াইলের কালিয়ায় দুপক্ষের সংঘর্ষে মো. ইউসুফ মোল্যা (৩৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার কলাবাড়িয়া ইউনিয়নের বেলেডাঙ্গা গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় আহত হন দুই ব্যক্তি।

ইউসুফ ওই গ্রামের মো. মনিরুজ্জামান মোল্যার ছেলে।

নড়াগাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুর রহিম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিহত ইউসুফ মোল্যার সঙ্গে তাঁর চাচাতো ভাই আতা মোল্যার জমিসংক্রান্ত বিরোধ রয়েছে। আজ সকাল সাড়ে ৮টার দিকে বিরোধপূর্ণ জমি নিয়ে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে দুপক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়ান। সংঘর্ষ চলাকালে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ইউসুফ, ফিরোজ ও আশরাফুল জখম হন। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী তেরখাদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক মো. ইউসুফ মোল্যাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ওসি আব্দুর রহিম বলেন, ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এলাকার পরিবেশ স্বাভাবিক রয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের আটকের চেষ্টা চলছে।

