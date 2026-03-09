ইঞ্জিনিয়ারিং করে আমাকে ও পরওয়ারকে হারানো হয়েছে: কৃষ্ণ নন্দী

খুলনা-১ আসনের জামায়াত মনোনীত পরাজিত প্রার্থী ও হিন্দু কমিটির ডুমুরিয়া উপজেলা সভাপতি কৃষ্ণ নন্দী বলেন, ‘১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ইঞ্জিনিয়ারিং করে আমাকে এবং মিয়া গোলাম পরওয়ারকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে।’
আজ সোমবার বিকেলে নগরীর একটি হোটেলে খুলনা জেলা জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত ইফতার মাহফিলে শুভেচ্ছা বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।
কৃষ্ণ নন্দী বলেন, ‘ইঞ্জিনিয়ারিং করে আমাদের যে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটি অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের বক্তব্যেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং, দেশবাসীর আর বুঝতে বাকি নেই বিগত নির্বাচনে কী হয়েছে।’