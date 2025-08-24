ইবিতে আওয়ামীপন্থী সাবেক প্রক্টর মাহবুবের বহিষ্কারের দাবিতে ছাত্রশিবিরের বিক্ষোভ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) আওয়ামীপন্থী শিক্ষক নেতা ও সাবেক প্রক্টর অধ্যাপক ড. মাহবুবর রহমানের বহিষ্কারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির।
আজ রোববার (২৪ আগস্ট) বেলা পৌনে ২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া মোড় থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে প্রশাসন ভবনের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়।
মিছিলে সংগঠনটির সভাপতি মু. মাহমুদুল হাসান, দপ্তর সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম রাফি, অর্থ সম্পাদক আল আমিন, আন্তর্জাতিক ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক হাসানুল বান্না অলিসহ শতাধিক নেতা-কর্মী অংশ নেন।
সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মু. মাহমুদুল হাসান বলেন, সাবেক প্রক্টর মাহবুব শিক্ষার্থীদের জঙ্গি ট্যাগ দেওয়া, পরীক্ষার হলে থেকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া, ইসলামী শিক্ষার মক্তব বন্ধ করা ও মিথ্যা মামলায় শিক্ষার্থীদের ফাঁসানোর মূল হোতা ছিলেন। আওয়ামী লীগ আমলে তিনি বাদী হয়ে প্রায় ৭০ জন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন, যা এখনো নিষ্পত্তি হয়নি।
মাহমুদুল হাসান আরও বলেন, ‘২০১৮ সালের কোটা আন্দোলনের সময়ও শিক্ষার্থীদের গুম করার হুমকি দিয়েছিলেন এই প্রক্টর। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ অস্থিতিশীল করার জন্য তিনি বারবার ভূমিকা রেখেছেন। বর্তমান প্রশাসনের যদি সক্ষমতা থাকে, তাহলে তাঁকে বহিষ্কার করুন, না হলে প্রশাসন থেকে সরে দাঁড়ান।’
এ সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকসু নির্বাচন, সব কর্মকাণ্ডের ডিজিটালাইজেশন ও সাজিদ হত্যার বিচার দাবি করেন।