‘মা-বোনদের রাজাকারদের হাত তুলে দিয়ে এখন ধর্মের দোহাই দিয়ে ভোট চাইছে’

বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেছেন, ‘একটি গোষ্ঠী একাত্তর সালে আমাদের মা-বোনকে ধরে রাজাকার-আলবদরের হাতে তুলে দিয়েছিল। তারা এখন ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষের কাছে ভোট চাইছে। তারা বলছে, “সব দলকে দেখেছেন, আমাদের একবার দেখুন।” আপনাদের তো একাত্তর সালেই দেখা হয়ে গেছে।’
আজ শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেলে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা স্বাধীনতা চত্বরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার শান্তি কামনায় প্রার্থনা সভা ও সনাতনী সমাবেশে প্রধান অতিথি ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু সব এসব কথা বলেন।
সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক ও খুলনা-৩ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী রকিবুল ইসলাম বকুল। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপির খুলনা বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুণ্ডু এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য নিপুণ রায় চৌধুরী।
সভায় আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য দেন খুলনা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু ও খুলনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মোহাম্মদ আলী আজগর লবি। সভাপতিত্ব করেন শিল্পপতি ও সমাজসেবক প্রফুল্ল রায়।