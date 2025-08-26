হোম > সারা দেশ > খুলনা

দর্শনা সীমান্তে ৮টি স্বর্ণের বারসহ দুই পাচারকারী আটক

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি­

স্বর্ণসহ আটক ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্ত থেকে আটটি স্বর্ণের বারসহ দুই পাচারকারীকে আটক করেছে বিজিবি। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকালে দর্শনার ছয়ঘড়িয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন দর্শনার নাস্তিপুর গ্রামের আশরাফ আলীর ছেলে আব্দুল মমিন (৪৯), ওখোদা বক্সের ছেলে আবুল কালাম আজাদ (৪৭)।

মঙ্গলবার বিকেলে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির সহকারী পরিচালক হায়দার আলী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানান। বিজিবি আরও জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ছয়ঘড়িয়া সীমান্তে অবস্থান নেয় টহল দল।

সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মোটরসাইকেলে দুজনকে সীমান্তের দিকে যেতে দেখে থামার সংকেত দিলে তাঁরা পালানোর চেষ্টা করেন। পরে ধাওয়া করে আটক করা হয়। এ সময় আব্দুল মমিনের কোমরে অভিনব কায়দায় লুকানো আটটি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়। জব্দকৃত স্বর্ণের ওজন ১ কেজি ১৬২ গ্রাম। যার আনুমানিক বাজারমূল্য ১ কোটি ৭২ লাখ ১৫ হাজার ১৮২ টাকা।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির সহকারী পরিচালক হায়দার আলী বলেন, এ ঘটনায় বিজিবির পক্ষ থেকে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। আটক আসামিদের থানায় হস্তান্তর এবং উদ্ধারকৃত স্বর্ণ চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়া হয়েছে।

সম্পর্কিত

কেশবপুরে জলাবদ্ধ খেত আর ইঁদুরের যন্ত্রণায় দিশেহারা কৃষক

সুন্দরবন থেকে ৮৫০ কেজি কাঁকড়া জব্দ

যুবদল নেতা হত্যা: ইশারা দেন স্ত্রী, কোপ বসান কিশোর শ্যালক

ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা, শার্শা সীমান্তে গ্রেপ্তার ৭

অস্ত্রসহ দুর্ধর্ষ বনদস্যু করিম শরীফ বাহিনীর সদস্য গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গায় জমি নিয়ে বিরোধে বাবা-ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা, আটক ২

তলুইগাছা সীমান্তে বিজিবির কাছে ৫ বাংলাদেশি নাগরিককে হস্তান্তর

দৌলতপুরে ভারসাম্যহীন নারী খুন, দুজন কারাগারে

দৌলতপুরে নারীর লাশ উদ্ধার, ধঞ্চের পাতা কাটায় খুন সন্দেহ

খুলনায় ট্রাকচাপায় রিকশাচালক নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা